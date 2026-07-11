Tras eliminar a Bélgica

Lamine Yamal desafía a Francia antes de la semifinal: "Somos las dos mejores selecciones del Mundial"

Luego de la victoria por 2-1 sobre Bélgica que clasificó a España a las semifinales del Mundial 2026, Lamine Yamal se mostró confiado de cara al esperado duelo frente a Francia. El joven delantero aseguró que ambos seleccionados son los mejores del torneo y afirmó que el conjunto ibérico afrontará el desafío "sin ningún miedo". Nico Williams también expresó su optimismo de cara al cruce.