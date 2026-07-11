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Tras eliminar a Bélgica

Lamine Yamal desafía a Francia antes de la semifinal: "Somos las dos mejores selecciones del Mundial"

Luego de la victoria por 2-1 sobre Bélgica que clasificó a España a las semifinales del Mundial 2026, Lamine Yamal se mostró confiado de cara al esperado duelo frente a Francia. El joven delantero aseguró que ambos seleccionados son los mejores del torneo y afirmó que el conjunto ibérico afrontará el desafío "sin ningún miedo". Nico Williams también expresó su optimismo de cara al cruce.

Lamine Yamal ya palpita el choque con Francia: "No le tenemos ningún miedo"Lamine Yamal ya palpita el choque con Francia: "No le tenemos ningún miedo"
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España dejó en el camino a Bélgica al imponerse por 2-1 y se convirtió en uno de los cuatro mejores equipos del Mundial 2026. Apenas finalizado el encuentro, Lamine Yamal, elegido como el mejor jugador del partido, comenzó a vivir la previa de la semifinal frente a Francia, uno de los enfrentamientos más esperados del torneo.

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El joven delantero no ocultó su entusiasmo por el próximo compromiso y destacó el nivel de ambos seleccionados.

"Desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Teníamos muchas ganas de que llegara. Somos las dos mejores selecciones del Mundial", afirmó.

"No tenemos ningún miedo", aseguró la figura española

Con la confianza que caracteriza a una España que llega invicta a las semifinales, Yamal dejó en claro que el equipo afrontará el desafío convencido de sus posibilidades.

"No tenemos ningún miedo. Si alguien puede jugar con seguridad contra Francia, somos nosotros", sostuvo el atacante, enviando un claro mensaje antes del duelo que se disputará en Dallas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 10, 2026 Spain's Nico Williams and Lamine Yamal celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi MioLamine Yamal ya piensa en Francia tras la clasificación

El futbolista también valoró el recorrido realizado por el seleccionado español y pidió el respaldo de los aficionados en la recta final del campeonato.

"Estamos muy contentos e ilusionados. Todos queríamos llegar a la semifinal y ahora estamos a dos pasos del objetivo. Que confíen en nosotros porque vamos a dejar todo", expresó.

Nico Williams también mostró confianza

Otro de los protagonistas que habló tras la clasificación fue Nico Williams, quien coincidió con el optimismo de su compañero y recordó los antecedentes recientes frente al seleccionado francés.

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"Les hemos ganado dos veces y queremos volver a hacerlo. Tienen un equipo muy fuerte, pero nosotros también tenemos nuestras armas", señaló.

El extremo español anticipó un encuentro de alto nivel y consideró que será uno de los grandes espectáculos del Mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 10, 2026 Spain's Lamine Yamal celebrates after the match as Spain qualify for the semi final stage of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Gary VasquezLamine Yamal ya piensa en Francia tras la clasificación

"Creo que para cualquier espectador neutral será un partido muy atractivo. Esperamos que el resultado quede de nuestro lado, aunque sabemos que será un encuentro muy duro y que Francia nos exigirá al máximo", concluyó.

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