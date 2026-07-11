España dejó en el camino a Bélgica al imponerse por 2-1 y se convirtió en uno de los cuatro mejores equipos del Mundial 2026. Apenas finalizado el encuentro, Lamine Yamal, elegido como el mejor jugador del partido, comenzó a vivir la previa de la semifinal frente a Francia, uno de los enfrentamientos más esperados del torneo.
Lamine Yamal desafía a Francia antes de la semifinal: "Somos las dos mejores selecciones del Mundial"
Luego de la victoria por 2-1 sobre Bélgica que clasificó a España a las semifinales del Mundial 2026, Lamine Yamal se mostró confiado de cara al esperado duelo frente a Francia. El joven delantero aseguró que ambos seleccionados son los mejores del torneo y afirmó que el conjunto ibérico afrontará el desafío "sin ningún miedo". Nico Williams también expresó su optimismo de cara al cruce.
El joven delantero no ocultó su entusiasmo por el próximo compromiso y destacó el nivel de ambos seleccionados.
"Desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Teníamos muchas ganas de que llegara. Somos las dos mejores selecciones del Mundial", afirmó.
"No tenemos ningún miedo", aseguró la figura española
Con la confianza que caracteriza a una España que llega invicta a las semifinales, Yamal dejó en claro que el equipo afrontará el desafío convencido de sus posibilidades.
"No tenemos ningún miedo. Si alguien puede jugar con seguridad contra Francia, somos nosotros", sostuvo el atacante, enviando un claro mensaje antes del duelo que se disputará en Dallas.
El futbolista también valoró el recorrido realizado por el seleccionado español y pidió el respaldo de los aficionados en la recta final del campeonato.
"Estamos muy contentos e ilusionados. Todos queríamos llegar a la semifinal y ahora estamos a dos pasos del objetivo. Que confíen en nosotros porque vamos a dejar todo", expresó.
Nico Williams también mostró confianza
Otro de los protagonistas que habló tras la clasificación fue Nico Williams, quien coincidió con el optimismo de su compañero y recordó los antecedentes recientes frente al seleccionado francés.
"Les hemos ganado dos veces y queremos volver a hacerlo. Tienen un equipo muy fuerte, pero nosotros también tenemos nuestras armas", señaló.
El extremo español anticipó un encuentro de alto nivel y consideró que será uno de los grandes espectáculos del Mundial.
"Creo que para cualquier espectador neutral será un partido muy atractivo. Esperamos que el resultado quede de nuestro lado, aunque sabemos que será un encuentro muy duro y que Francia nos exigirá al máximo", concluyó.