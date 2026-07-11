La Selección de Suiza sufrió una baja sensible de cara al cruce de este sábado frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador Murat Yakin confirmó que Johan Manzambi no logró recuperarse de la lesión en la rodilla izquierda y quedó descartado para el partido que se disputará desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Suiza pierde a su gran figura para enfrentar a Argentina: Johan Manzambi quedó descartado
El entrenador Murat Yakin confirmó que el joven mediocampista no estará disponible para el duelo de este sábado en Kansas City. La ausencia representa un duro golpe para el seleccionado suizo.
El mediocampista de apenas 20 años era una de las grandes apariciones del torneo y se había transformado en una pieza clave del conjunto europeo gracias a su desequilibrio, capacidad ofensiva y aporte goleador.
Una lesión que frenó su gran Mundial
Manzambi sufrió un golpe en la rodilla izquierda durante un entrenamiento previo al encuentro de octavos de final ante Colombia. La molestia ya lo había dejado fuera de ese compromiso y finalmente tampoco podrá estar frente a la Selección argentina.
En conferencia de prensa, Yakin explicó que el futbolista continúa trabajando de manera diferenciada, aunque todavía no está en condiciones físicas de competir.
"Está con la moral alta y trabaja para recuperarse, pero lamentablemente aún no puede jugar", sostuvo el entrenador, quien calificó la ausencia como un golpe importante para las aspiraciones del equipo.
La revelación del seleccionado suizo
El futbolista del Friburgo de Alemania irrumpió con fuerza desde la segunda fecha de la fase de grupos. Ingresó desde el banco de suplentes frente a Bosnia y necesitó apenas 19 minutos para convertir dos goles que encaminaron la victoria por 4 a 1.
Su actuación le permitió ganarse rápidamente un lugar entre los titulares.
En el último partido de la fase inicial volvió a ser determinante: convirtió un gol y brindó una asistencia en el triunfo 2 a 1 sobre Canadá, resultado que aseguró el primer puesto del Grupo A.
Más tarde, en los dieciseisavos de final frente a Argelia, aportó una nueva asistencia en la victoria 2 a 0, consolidándose como el futbolista más decisivo del equipo en el certamen. Con tres goles y dos asistencias, Manzambi se convirtió además en uno de los principales candidatos a quedarse con el premio al mejor jugador joven del Mundial.
Argentina buscará aprovechar la ausencia
La baja del volante modifica el panorama de un seleccionado suizo que intentará alcanzar por primera vez en su historia una semifinal mundialista. Argentina, por su parte, llega al encuentro con el objetivo de instalarse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo, luego de la clasificación obtenida en la edición anterior.
El ganador del duelo entre argentinos y suizos accederá a las semifinales del Mundial 2026 y quedará a solo dos partidos del título.