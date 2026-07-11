Mundial 2026

Noruega e Inglaterra, con bajas por un virus en la previa de los cuartos de final del Mundial

La selección noruega atravesó una semana complicada por un cuadro viral que afectó a jugadores y miembros de la delegación. Sin embargo, tanto el capitán Martin Ødegaard como el cuerpo médico aseguraron que la situación está controlada y que el equipo llegará con todos sus futbolistas disponibles al duelo de cuartos de final frente a Inglaterra, que también registró un caso en su plantel.