La selección de Noruega intentó dejar atrás una semana atípica en la previa del trascendental cruce frente a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. Un cuadro viral afectó a buena parte de la delegación escandinava, aunque desde el cuerpo técnico y el plantel insistieron en que la situación ya está completamente controlada.
Noruega e Inglaterra, con bajas por un virus en la previa de los cuartos de final del Mundial
La selección noruega atravesó una semana complicada por un cuadro viral que afectó a jugadores y miembros de la delegación. Sin embargo, tanto el capitán Martin Ødegaard como el cuerpo médico aseguraron que la situación está controlada y que el equipo llegará con todos sus futbolistas disponibles al duelo de cuartos de final frente a Inglaterra, que también registró un caso en su plantel.
Días atrás, el entrenador Ståle Solbakken había revelado que cerca de 50 personas, entre futbolistas y miembros del staff, presentaban síntomas como tos, fiebre y fatiga, una situación que atribuyó a los bruscos cambios de temperatura y al uso constante del aire acondicionado durante la concentración.
Sin embargo, con el correr de las horas el panorama mejoró considerablemente y en la selección noruega aseguran que todos los jugadores estarán disponibles para el encuentro que se disputará este sábado en Miami.
Ødegaard y el cuerpo médico llevaron tranquilidad
El capitán Martin Ødegaard fue el encargado de transmitir un mensaje de calma antes del compromiso frente a los ingleses.
"Algunos jugadores estuvieron enfermos por el aire acondicionado, pero no fue nada grave", señaló el mediocampista, descartando que el cuadro represente un inconveniente para afrontar uno de los partidos más importantes del torneo.
En la misma línea se expresó el médico del seleccionado, Ola Sand, quien confirmó que la plantilla ya se encuentra en buenas condiciones.
"Todos los jugadores están sanos ahora", aseguró el profesional, quien además explicó que la situación permaneció bajo control durante toda la semana.
"Muy poco revuelo teniendo en cuenta que hemos estado muy juntos durante casi seis semanas", añadió, restándole dramatismo a un episodio que había generado preocupación en las últimas jornadas.
Inglaterra también sufrió un caso en su concentración
El cuadro viral no fue un problema exclusivo de Noruega. La selección de Inglaterra también debió tomar precauciones luego de que el mediocampista Declan Rice presentara síntomas compatibles con la enfermedad.
El futbolista del Arsenal no participó de los últimos entrenamientos junto al resto del plantel y permaneció aislado como medida preventiva para evitar posibles contagios. Además, continúa recuperándose de molestias en los isquiotibiales y la zona lumbar.
Pese a ello, todo indica que Rice estará a disposición del cuerpo técnico para el compromiso frente a Noruega, en un duelo que definirá uno de los semifinalistas del Mundial 2026.