El partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 tendrá un atractivo especial más allá de la clasificación a semifinales: el enfrentamiento entre dos de los delanteros más destacados del fútbol mundial, Harry Kane y Erling Haaland.
Harry Kane destacó el nivel de Haaland y puso el foco en el objetivo de Inglaterra
En la previa del cruce entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, Harry Kane destacó las virtudes de Erling Haaland y descartó cualquier comparación entre ambos. Además, el capitán inglés aseguró que su principal objetivo es conquistar el título con los Tres Leones, por encima de cualquier reconocimiento individual.
En la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en Miami, el capitán inglés fue consultado por el atacante noruego y no dudó en reconocer su jerarquía, aunque dejó en claro que ambos tienen características muy distintas.
"Es imposible decir quién es mejor. Somos delanteros diferentes, con distintas características", comenzó explicando el goleador del Bayern Múnich.
Luego profundizó su análisis sobre el atacante del Manchester City. "Haaland es una bestia. Sus condiciones físicas son increíbles", afirmó Kane, en uno de los elogios más contundentes hacia quien será su principal rival sobre el césped.
"Mi juego es diferente"
Más allá de reconocer el poder goleador del noruego, Kane explicó qué aspectos diferencian su estilo de juego.
"Yo me considero un delantero distinto. También hago goles, pero me gusta participar más del juego, entrar en contacto con la pelota y asociarme con mis compañeros", señaló.
El capitán inglés insistió en que las comparaciones entre ambos no tienen demasiado sentido y volvió a destacar el nivel que viene mostrando Haaland.
"Es imposible compararnos. Lo respeto muchísimo como profesional y su rendimiento habla por sí solo. Espero que mañana tenga un día tranquilo", bromeó entre sonrisas.
La Bota de Oro queda en segundo plano
Kane también se refirió a la lucha por terminar como máximo goleador del Mundial, una carrera que comparte con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y el propio Haaland.
El delantero, ganador de la Bota de Oro en Rusia 2018, dejó en claro que el premio individual no es su prioridad.
"Ha sido un Mundial increíble por la cantidad de goles que han marcado los grandes delanteros. Es una competencia que motiva, pero mi principal objetivo es ganar el Mundial con Inglaterra, no la Bota de Oro. Mi trabajo es hacer goles para ayudar al equipo", aseguró.
Respeto por una Noruega que llega en alza
Finalmente, Kane analizó el desafío que representa enfrentar a una selección noruega que viene de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo tras eliminar a Brasil por 2-1, con un doblete de Haaland.
"Tendremos que ofrecer nuestra mejor versión. Es un partido muy difícil ante un gran equipo, que está haciendo un excelente Mundial y llega con mucha confianza. Todavía tenemos margen de mejora y este es el momento ideal para demostrarlo en unos cuartos de final", concluyó.
Noruega afrontará el encuentro impulsada por la histórica clasificación conseguida frente a Brasil, mientras que Inglaterra llega fortalecida tras eliminar a México por 3-2 en un exigente partido en el que Jude Bellingham marcó dos goles y Harry Kane anotó el tanto decisivo. El ganador se meterá entre los cuatro mejores del Mundial 2026.