"Mi prioridad es ganar el Mundial"

Harry Kane destacó el nivel de Haaland y puso el foco en el objetivo de Inglaterra

En la previa del cruce entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, Harry Kane destacó las virtudes de Erling Haaland y descartó cualquier comparación entre ambos. Además, el capitán inglés aseguró que su principal objetivo es conquistar el título con los Tres Leones, por encima de cualquier reconocimiento individual.