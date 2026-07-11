Con el objetivo de dar una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, Suiza ultima detalles para enfrentar a Argentina en los cuartos de final. En la previa del encuentro, el entrenador Murat Yakin dialogó con DSports y aseguró que su equipo atraviesa un presente que invita al optimismo.
Yakin, antes de enfrentar a Argentina: "El equipo llega en su mejor momento"
El entrenador de Suiza, Murat Yakin, analizó el desafío que representará enfrentar a la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. En una entrevista con DSports destacó el gran momento de su equipo, explicó cuál será la estrategia para intentar eliminar al vigente campeón del mundo y confirmó la baja del delantero Meschack Manzambi por lesión.
"Con mucho entusiasmo. El equipo está en el mejor momento", afirmó el técnico helvético, satisfecho con el rendimiento que mostró su selección a lo largo del torneo.
Además, destacó el valor de haber alcanzado esta instancia de la competencia.
"Están los ocho mejores equipos del Mundial y nosotros nos preparamos de la mejor manera para este desafío", señaló.
El plan para enfrentar a la Selección Argentina
Yakin reconoció que el cuerpo técnico estudió en profundidad al equipo dirigido por Lionel Scaloni con el objetivo de encontrar los caminos para competir de igual a igual.
"Analizamos las virtudes y las características de Argentina", explicó el entrenador, quien dejó en claro que el trabajo previo incluyó un análisis detallado del funcionamiento del campeón del mundo.
En cuanto a la propuesta futbolística, adelantó cuál será la idea de Suiza.
"Imagino un buen partido, con orden defensivo, pero sabiendo que necesitamos hacer goles para ganarle a Argentina", sostuvo.
El técnico dejó entrever que su equipo buscará mantener el equilibrio sin renunciar a la posibilidad de atacar cuando encuentre espacios.
Manzambi quedó descartado por lesión
No todas son buenas noticias para el seleccionado suizo. En la conferencia de prensa oficial posterior a la entrevista, Yakin confirmó una baja importante para el encuentro frente a la Albiceleste.
El delantero Meschack Manzambi no podrá disputar los cuartos de final debido a una lesión en una de sus rodillas. "Manzambi no va a jugar por la lesión que sufre en la rodilla", confirmó el entrenador.
La ausencia del atacante obliga al cuerpo técnico a modificar el esquema ofensivo y definir un reemplazante para un compromiso en el que Suiza buscará meterse, por primera vez en su historia, entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.
Con la ilusión intacta y el respeto que impone enfrentar al vigente campeón, el conjunto helvético intentará sorprender a una Selección Argentina que parte como una de las grandes candidatas a quedarse nuevamente con el título mundial.