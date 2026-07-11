Suiza

Yakin, antes de enfrentar a Argentina: "El equipo llega en su mejor momento"

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, analizó el desafío que representará enfrentar a la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. En una entrevista con DSports destacó el gran momento de su equipo, explicó cuál será la estrategia para intentar eliminar al vigente campeón del mundo y confirmó la baja del delantero Meschack Manzambi por lesión.