Argentina se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 tras vencer 3 a 1 a Suiza y El Litoral estuvo, una vez más, presente con una cobertura fotográfica exclusiva desde Estados Unidos.
Mundial 2026
Las mejores fotos de El Litoral en la victoria de Argentina sobre Suiza
El multimedios santafesino volvió a registrar los momentos más emocionantes del triunfo de la Selección ante Suiza. El lente de Fernando Nicola capturó las imágenes de otra noche inolvidable para la Scaloneta.
Argentina ganó otra vez y está en las semifinales. Foto: Fernando Nicola
Mirá los videosReviví los goles de Argentina en el triunfo ante Suiza por el Mundial 2026
El fotógrafo Fernando Nicola retrató cada instante de una noche cargada de emociones: desde el festejo de Alexis Mac Allister tras abrir el marcador hasta la explosión final con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez que sellaron la clasificación.
Mirá las mejores postales del encuentro, con imágenes de los protagonistas, la celebración argentina y el color de las tribunas, reflejando el clima de una nueva jornada histórica para la Selección de Lionel Scaloni.
Paredes, figura ante Egipto. Foto: Fernando Nicola
Messi en la previa al partido contra Suiza. Foto: Fernando Nicola
Scaloni en Argentina-Suiza. Foto: Fernando Nicola
Mac Allister le dio el 1-0 a Argentina. Foto: Fernando Nicola
Mac Allister le dio el 1-0 a Argentina. Foto: Fernando Nicola
Ndoye se iba sólo contra el arco y los dos Martínez (Licha y Emiliano) lo pararon. Foto: Fernando Nicola
Ndoye se iba sólo contra el arco y los dos Martínez (Licha y Emiliano) lo pararon. Foto: Fernando Nicola
Dibu Martínez salvó a Argentina en repetidas ocasiones. Foto: Fernando Nicola
Expulsado Embolo en Suiza. Foto: Fernando Nicola
Messi en el partido ante Suiza. Foto: Fernando Nicola
Almada entró y cambió la cara de la Selección. Foto: Fernando Nicola
Julián Álvarez y un golazo de antología para ganarle a Suiza. Foto: Fernando Nicola
Messi en el partido ante Suiza. Foto: Fernando Nicola
Julián Álvarez y un golazo de antología para ganarle a Suiza. Foto: Fernando Nicola
Lautaro Martínez puso el 3-1 de la selección Argentina ante Suiza. Foto: Fernando Nicola
Lautaro Martínez puso el 3-1 de la selección Argentina ante Suiza. Foto: Fernando Nicola
Argentina ganó otra vez y está en las semifinales. Foto: Fernando Nicola
Argentina ganó otra vez y está en las semifinales. Foto: Fernando Nicola
Argentina ganó otra vez y está en las semifinales. Foto: Fernando Nicola
Sobre el Autor
#TEMAS: