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Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial 2026

La Albiceleste enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo. Día, horario, estadio y cómo ver en vivo el esperado cruce en Atlanta.

Argentina ganó otra vez y está en las semifinales. Foto: Fernando NicolaArgentina ganó otra vez y está en las semifinales. Foto: Fernando Nicola
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La Selección argentina ya tiene confirmado su próximo compromiso en el Mundial 2026. Tras vencer a Suiza en los cuartos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final del torneo.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el mismo escenario donde la Albiceleste eliminó a Egipto en los octavos de final.

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Día, hora y sede

Argentina buscará meterse en una nueva final mundialista frente a uno de los rivales con mayor historia en las Copas del Mundo. El partido será una reedición de uno de los clásicos más importantes del fútbol internacional.

El ganador del cruce avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de la semifinal entre Francia y España, que se jugará un día antes en Dallas.

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Dónde ver Argentina vs. Inglaterra

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Disney+, Telefe, TyC Sports, DSports y la TV Pública.

Será la primera vez desde Corea-Japón 2002 que Argentina e Inglaterra vuelvan a enfrentarse en una Copa del Mundo, en una rivalidad que suma nuevos capítulos a una extensa historia mundialista.

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Una semifinal con historia

El seleccionado argentino intentará alcanzar su segunda final consecutiva tras la consagración en Qatar 2022. Del otro lado estará Inglaterra, que llega a esta instancia luego de eliminar a Noruega.

La semifinal se jugará en Atlanta y definirá al segundo finalista del Mundial, después del duelo que protagonizarán Francia y España.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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