La Selección argentina dio un nuevo paso hacia la defensa del título mundial al derrotar 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario y clasificarse a las semifinales del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó entre los cuatro mejores del certamen y ya conoce a su próximo rival.
Así quedó el cuadro del Mundial 2026 tras la clasificación de Argentina a semifinales
La Selección argentina eliminó a Suiza en el alargue y se medirá con Inglaterra por un lugar en la final. Francia y España disputarán la otra semifinal del torneo.
Con el triunfo en Kansas City, la Albiceleste enfrentará a Inglaterra, que viene de eliminar a Noruega. Del otro lado del cuadro, Francia y España también aseguraron su lugar entre los semifinalistas tras superar a Marruecos y Bélgica, respectivamente.
Cómo quedaron las semifinales
Con los cuatro clasificados definidos, el cuadro del Mundial 2026 quedó conformado de la siguiente manera:
Martes 14 de julio
- 16:00 – Francia vs. España (Dallas)
Miércoles 15 de julio
- 16:00 – Inglaterra vs. Argentina (Atlanta)
El próximo desafío de la Selección
Argentina buscará meterse en una nueva final mundialista cuando enfrente a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido reeditará uno de los grandes clásicos de la historia de los Mundiales.
El ganador del cruce se enfrentará en la final con el vencedor de la llave entre Francia y España, dos seleccionados que también llegan como candidatos al título.
Cuatro potencias por la Copa
Las semifinales reunirán a cuatro selecciones con una extensa tradición mundialista. Argentina intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022, mientras que Inglaterra buscará volver a una final después de seis décadas.
Francia irá por su tercera final consecutiva y España intentará regresar a la definición del torneo por primera vez desde el título conseguido en Sudáfrica 2010.