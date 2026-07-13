La euforia por la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 quedó rápidamente atrás. Apenas unas horas después del trabajado triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, la Selección argentina volvió a los entrenamientos con la mirada puesta en un nuevo desafío: Inglaterra, el último escollo antes de una posible segunda final consecutiva.
Argentina ya piensa en Inglaterra: Scaloni empezó a preparar la semifinal tras eliminar a Suiza
Los titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que el resto del plantel trabajó en aspectos tácticos para llegar de la mejor manera al duelo del miércoles ante Inglaterra.
El plantel dirigido por Lionel Scaloni cumplió este domingo con la rutina habitual posterior a cada partido. En el complejo Sporting KC Training Center, en Kansas City, los futbolistas que fueron titulares y disputaron la mayor parte de los 120 minutos frente al conjunto suizo realizaron trabajos regenerativos, mientras que el resto del grupo completó una práctica de mayor intensidad sobre el campo.
Con Lionel Messi al frente del grupo de los titulares, la jornada estuvo enfocada en la recuperación física. El cuerpo técnico priorizó ejercicios de gimnasio, movilidad y descarga muscular, consciente del desgaste que significó un encuentro que se extendió hasta el tiempo suplementario.
Recuperación y trabajos tácticos
Mientras los habituales titulares recuperaban energías, los jugadores que no tuvieron minutos o ingresaron desde el banco realizaron una práctica específica con pelota.
La sesión comenzó con ejercicios técnicos y de precisión, para luego avanzar hacia movimientos de transición entre defensa y ataque, uno de los aspectos que el cuerpo técnico busca seguir ajustando tras algunos desajustes mostrados durante la Copa del Mundo.
El entrenamiento finalizó con bloques de presión alta y recuperación de la pelota en espacios reducidos, una herramienta que Scaloni pretende potenciar pensando en un rival de enorme jerarquía.
Inglaterra, el próximo gran desafío
Argentina volverá a jugar este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde buscará el pasaje a una nueva final mundialista.
Del otro lado estará Inglaterra, un seleccionado que llega con un plantel repleto de figuras y que combina solidez defensiva con un ataque de primer nivel, encabezado por Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane.
El cuerpo técnico argentino sabe que deberá recuperar rápidamente al plantel después del desgaste físico frente a Suiza, pero también ajustar detalles futbolísticos para afrontar uno de los compromisos más exigentes del torneo.
Scaloni no quiere perder tiempo
La planificación continuará con un entrenamiento a puertas cerradas, ya con todo el plantel trabajando a la par y con mayor intensidad.
Allí comenzará a perfilarse el equipo que buscará instalar nuevamente a la Selección argentina en una final del mundo, un objetivo que mantiene intacta la ilusión de conquistar la cuarta estrella.