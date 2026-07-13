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Argentina ya piensa en Inglaterra: Scaloni empezó a preparar la semifinal tras eliminar a Suiza

Los titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que el resto del plantel trabajó en aspectos tácticos para llegar de la mejor manera al duelo del miércoles ante Inglaterra.

La Selección argentina buscará ante Inglaterra un lugar en la final del Mundial 2026. Foto: ReutersLa Selección argentina buscará ante Inglaterra un lugar en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters
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La euforia por la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 quedó rápidamente atrás. Apenas unas horas después del trabajado triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, la Selección argentina volvió a los entrenamientos con la mirada puesta en un nuevo desafío: Inglaterra, el último escollo antes de una posible segunda final consecutiva.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni cumplió este domingo con la rutina habitual posterior a cada partido. En el complejo Sporting KC Training Center, en Kansas City, los futbolistas que fueron titulares y disputaron la mayor parte de los 120 minutos frente al conjunto suizo realizaron trabajos regenerativos, mientras que el resto del grupo completó una práctica de mayor intensidad sobre el campo.

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Con Lionel Messi al frente del grupo de los titulares, la jornada estuvo enfocada en la recuperación física. El cuerpo técnico priorizó ejercicios de gimnasio, movilidad y descarga muscular, consciente del desgaste que significó un encuentro que se extendió hasta el tiempo suplementario.

Recuperación y trabajos tácticos

Mientras los habituales titulares recuperaban energías, los jugadores que no tuvieron minutos o ingresaron desde el banco realizaron una práctica específica con pelota.

La sesión comenzó con ejercicios técnicos y de precisión, para luego avanzar hacia movimientos de transición entre defensa y ataque, uno de los aspectos que el cuerpo técnico busca seguir ajustando tras algunos desajustes mostrados durante la Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina's Lionel Messi pours water on his face REUTERS/Lee Smith TPX IMAGES OF THE DAYMessi encabezó los trabajos regenerativos tras el desgaste del partido ante Suiza. Foto: Reuters

El entrenamiento finalizó con bloques de presión alta y recuperación de la pelota en espacios reducidos, una herramienta que Scaloni pretende potenciar pensando en un rival de enorme jerarquía.

Inglaterra, el próximo gran desafío

Argentina volverá a jugar este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde buscará el pasaje a una nueva final mundialista.

Del otro lado estará Inglaterra, un seleccionado que llega con un plantel repleto de figuras y que combina solidez defensiva con un ataque de primer nivel, encabezado por Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - July 12, 2026 Argentina's Nicolas Gonzalez, Marcos Senesi and Giuliano Simeone during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay BiggerstaffLos jugadores con menos minutos realizaron ejercicios tácticos y de presión en Kansas City. Foto: Reuters

El cuerpo técnico argentino sabe que deberá recuperar rápidamente al plantel después del desgaste físico frente a Suiza, pero también ajustar detalles futbolísticos para afrontar uno de los compromisos más exigentes del torneo.

Scaloni no quiere perder tiempo

La planificación continuará con un entrenamiento a puertas cerradas, ya con todo el plantel trabajando a la par y con mayor intensidad.

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Allí comenzará a perfilarse el equipo que buscará instalar nuevamente a la Selección argentina en una final del mundo, un objetivo que mantiene intacta la ilusión de conquistar la cuarta estrella.

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