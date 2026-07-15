La Selección Argentina de fútbol se impuso ante su par de Inglaterra este miércoles en la semifinal del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Reviví los goles del triunfo de Argentina ante Inglaterra
El equipo de Scaloni se impuso ante el combinado inglés por 2 a 1. Convirtieron Enzo Fernández y Lautaro Martinez para la albiceleste. Anthony Gordon había abierto el marcador.
Fue por 2 a 1 en el encuentro disputado desde las 16, hora argentina, en el Atlanta Stadium de Estados Unidos con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.
Con este resultado, volverá a jugar el próximo domingo 19 de julio por el título del torneo ante España.
Los goles del encuentro
El 1 a 0 de Gordon
El 1 a 1 de Fernández
El 2 a 1 de Martínez
Las estadísticas de Argentina e Inglaterra
En lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Argentina de fútbol posee 19 goles convertidos (a favor) y siete goles recibidos (en contra). Lionel Messi es el máximo anotador del equipo con ocho anotaciones.
Por su parte, la selección de Inglaterra cuenta con 12 goles convertidos (a favor) y cinco goles recibidos (en contra). Harry Kane es el máximo anotador del equipo con cinco anotaciones.