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Reviví los goles del triunfo de Argentina ante Inglaterra

El equipo de Scaloni se impuso ante el combinado inglés por 2 a 1. Convirtieron Enzo Fernández y Lautaro Martinez para la albiceleste. Anthony Gordon había abierto el marcador.

Golazo de Enzo para el 1-1. Foto: Fernando NicolaGolazo de Enzo para el 1-1. Foto: Fernando Nicola
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La Selección Argentina de fútbol se impuso ante su par de Inglaterra este miércoles en la semifinal del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026.

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Fue por 2 a 1 en el encuentro disputado desde las 16, hora argentina, en el Atlanta Stadium de Estados Unidos con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.

Golazo de Enzo para el 1-1. Foto: Fernando NicolaGolazo de Enzo para el 1-1. Foto: Fernando Nicola

Con este resultado, volverá a jugar el próximo domingo 19 de julio por el título del torneo ante España.

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Los goles del encuentro

El 1 a 0 de Gordon

El 1 a 1 de Fernández

El 2 a 1 de Martínez

Las estadísticas de Argentina e Inglaterra

En lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Argentina de fútbol posee 19 goles convertidos (a favor) y siete goles recibidos (en contra). Lionel Messi es el máximo anotador del equipo con ocho anotaciones.

Argentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando NicolaArgentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando Nicola

Por su parte, la selección de Inglaterra cuenta con 12 goles convertidos (a favor) y cinco goles recibidos (en contra). Harry Kane es el máximo anotador del equipo con cinco anotaciones.

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