La Selección Argentina de fútbol clasificó a la final del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026 tras vencer a Inglaterra por 2 a 1.
Cuál es el historial de la Selección Argentina ante España
El equipo de Lionel Scaloni enfrentará al combinado europeo por el título del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026.
El historial entre Argentina y España
El historial de enfrentamientos entre las selecciones masculinas absolutas de Argentina y España destaca por una gran particularidad. A pesar de ser dos superpotencias del fútbol mundial, se han cruzado muy pocas veces y casi la totalidad de sus duelos han tenido carácter amistoso.
Hasta el momento, han disputado 14 partidos a lo largo de la historia, registrando un equilibrio absoluto en el balance general.
En competiciones oficiales, el historial es extremadamente corto: solo se han enfrentado una vez en toda la historia de las selecciones mayores.
Único cruce en mundiales
Fue por el Mundial de Inglaterra 1966 en la Fase de Grupos con triunfo de Argentina por 2 - 1 ante España
Se disputó el 13 de julio de 1966 en la ciudad de Birmingham. Los goles de la Albiceleste fueron convertidos por Luis Artime (en dos oportunidades), mientras que Pirri anotó el descuento para los españoles. Esa fue la única vez que jugaron por los puntos.
Amistosos
Los 13 partidos restantes del historial corresponden a encuentros de preparación o copas de exhibición (como la extinta Copa de la Hispanidad). En este terreno, la "Furia Roja" mantiene una ventaja mínima de un partido con 6 ganados por España, 5 ganados por Argentina y 2 empates.