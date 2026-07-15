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Maximiliano Pullaro
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Cuál es el historial de la Selección Argentina ante España

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará al combinado europeo por el título del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Argentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando NicolaArgentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando Nicola
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La Selección Argentina de fútbol clasificó a la final del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026 tras vencer a Inglaterra por 2 a 1.

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Ante el triunfo de España contra Francia en la otra semifinal, su rival será el conjunto español.

El historial entre Argentina y España

El historial de enfrentamientos entre las selecciones masculinas absolutas de Argentina y España destaca por una gran particularidad. A pesar de ser dos superpotencias del fútbol mundial, se han cruzado muy pocas veces y casi la totalidad de sus duelos han tenido carácter amistoso.

Amarilla a Anderson por bajar a Messi. Foto: Fernando NicolaAmarilla a Anderson por bajar a Messi. Foto: Fernando Nicola

Hasta el momento, han disputado 14 partidos a lo largo de la historia, registrando un equilibrio absoluto en el balance general.

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En competiciones oficiales, el historial es extremadamente corto: solo se han enfrentado una vez en toda la historia de las selecciones mayores.

Único cruce en mundiales

Fue por el Mundial de Inglaterra 1966 en la Fase de Grupos con triunfo de Argentina por 2 - 1 ante España

Argentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando NicolaArgentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando Nicola

Se disputó el 13 de julio de 1966 en la ciudad de Birmingham. Los goles de la Albiceleste fueron convertidos por Luis Artime (en dos oportunidades), mientras que Pirri anotó el descuento para los españoles. Esa fue la única vez que jugaron por los puntos.

Amistosos

Los 13 partidos restantes del historial corresponden a encuentros de preparación o copas de exhibición (como la extinta Copa de la Hispanidad). En este terreno, la "Furia Roja" mantiene una ventaja mínima de un partido con 6 ganados por España, 5 ganados por Argentina y 2 empates.

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