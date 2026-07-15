La Selección Argentina de fútbol se impuso ante Inglaterra este miércoles por la semifinal del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial de fútbol
El combinado argentino se impuso ante Inglaterra por 2 a 1 y se enfrentará a España.
Fue por 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Anthony Gordon había abierto el marcador.
Con este resultado, quedan definidos los partidos por el título y el tercer puesto: España vs Argentina y Francia vs Inglaterra, respectivamente.
Cuándo se juega la final
La final de la Copa del Mundo se jugará el próximo domingo 19 de julio a las 15, hora argentina, en el MetLife Stadium rebautizado para el torneo como Estadio Nueva York Nueva Jersey.
La extensión del mismo puede durar aún más de lo previsto ante la presencia del show de entretiempo que, al menos, contará con 25 minutos de espectáculo.
Cuándo se juega el partido por el tercer puesto
El encuentro entre los dos equipos que quedaron afuera en semifinales, Francia e Inglaterra, se juega un día antes de la final, el próximo sábado 18 de julio.
Será desde las 17, hora argentina, en el Hard Rock Stadium, rebautizado para la competición como Miami Stadium, ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos.
El camino de Argentina
El debut fue un monólogo argentino ante Argelia por 3 a 0. Lionel Messi frotó la lámpara y se despachó con un espectacular hat-trick (3 goles) para firmar los primeros tres puntos.
En la segunda presentación, el combinado nacional aseguró su clasificación ante Austria por 2 a 0. Nuevamente, la gran figura fue Lionel Messi, quien anotó un doblete histórico con el que superó la marca de Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Para cerrar la fase con paso perfecto, la Scaloneta venció a Jordania con autoridad por 3 a 1 en Dallas. Los goles argentinos llegaron por cuenta de Lionel Messi, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez (de penal).
En 16avos ante Cabo Verde Lionel Messi abrió la cuenta en el primer tiempo, pero Deroy Duarte empató para los africanos. Ya en el tiempo extra, Lisandro Martínez pescó un rebote y puso el 2-1; sin embargo, Sidny Lopes Cabral clavó un zapatazo al ángulo para el 2-2. Finalmente, un testazo salvador de Cristian "Cuti" Romero tras un córner de Messi selló el triunfo definitivo.
En octavos ante Egipto, tras un penal fallado por Messi, los egipcios sorprendieron al mundo poniéndose 2-0 arriba con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. Cuando la eliminación parecía un hecho, Argentina reaccionó con furia en los últimos 13 minutos: Cuti Romero descontó de cabeza, Lionel Messi reventó el arco con un zurdazo para empatar 2-2, y Enzo Fernández sentenció la milagrosa remontada con otro frentazo agónico en el tiempo de descuento.
En cuartos ante Suiza, Alexis Mac Allister adelantó a la Albiceleste de cabeza en la primera mitad, pero Dan Ndoye igualó para los helvéticos en el complemento. En la prórroga, el recambio físico de Argentina liquidó la historia: Julián Álvarez firmó el 2-1 tras robarle una pelota clave a Granit Xhaka y, en la última jugada del partido, Lautaro Martínez decoró el resultado definitivo de contraataque.