Lionel Scaloni no ocultó su emoción tras la victoria sobre Inglaterra que depositó a la Selección argentina en una nueva final del Mundial. El entrenador se mostró conmovido por el rendimiento del equipo y valoró el respaldo constante de los hinchas durante todo el torneo.
Scaloni, quebrado tras llegar a otra final: “Estoy sin palabras, esta gente nos lleva a ganar”
El entrenador de la Selección argentina celebró la clasificación a la final del Mundial 2026 con un emotivo mensaje para sus jugadores y los hinchas. También destacó el compromiso del plantel durante todo el torneo.
"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar", expresó el técnico al finalizar el encuentro.
Un mensaje para el plantel
Scaloni volvió a destacar el compromiso de sus dirigidos y el esfuerzo realizado para alcanzar una nueva definición por el título. El entrenador remarcó que el recorrido del equipo tiene un valor especial por la entrega demostrada en cada partido.
"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante", señaló el DT al referirse al próximo desafío, con la ilusión de sumar una nueva estrella para el fútbol argentino.
"Somos únicos"
El técnico también rechazó cualquier interpretación de soberbia al definir la identidad del seleccionado. Explicó que la fortaleza del grupo pasa por el compromiso colectivo y el sentido de pertenencia que caracteriza al plantel.
"Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón", afirmó Scaloni, quien volvió a destacar la unión del grupo como uno de los pilares del ciclo que conduce desde 2018.
El orgullo de representar a la Argentina
En el cierre de sus declaraciones, el entrenador hizo referencia a la responsabilidad que implica vestir la camiseta de la Selección y sostuvo que el equipo siempre intenta responder con la máxima entrega.
"La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó Scaloni luego de sellar la clasificación de Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo.