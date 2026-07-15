#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

¡Santa Fe es una fiesta!: delirio celeste y blanco en pleno bulevar tras el histórico pase de Argentina a la final

La ciudad vive una euforia sin precedentes tras la victoria de la Selección vs. Inglaterra. Miles de hinchas copan las calles, celebrando con banderas y fuegos artificiales.

Santa Fe se pintó de celeste y blanco en los festejos. Foto: Manuel Fabatía.Santa Fe se pintó de celeste y blanco en los festejos. Foto: Manuel Fabatía.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Hace apenas una hora que el árbitro marcó el final del partido en Atlanta, y Santa Fe ya es una caldera de felicidad. La clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial, tras vencer a Inglaterra en una semifinal que paralizó al país, desató una locura que en este preciso momento se siente con una fuerza arrolladora en las calles santafesinas. El aire vibra, la noche recién empieza y la ciudad es puramente celeste y blanca.

Mirá también¡A la final, a la final!: Argentina necesitó 7 minutos para ganar el clásico contra Inglaterra

El Molino: el epicentro del desahogo a esta hora

El Bulevar Gálvez está completamente colapsado. En este instante, es imposible transitar en auto: una marea humana incalculable copó la avenida de punta a punta. El punto crítico de la concentración es la esquina de El Molino, Fábrica Cultural, donde miles de hinchas saltan, cantan y se abrazan bajo las icónicas bóvedas iluminadas.

Santa Fe festeja en bulevar la clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026. Manuel FabatíaEn la calle y en los balcones, los santafesinos festejando el triunfo. Foto: Manuel Fabatía
  • Camisetas de todas las épocas, gorros, banderas gigantes y caras pintadas le dan un color único a la noche.
  • Los jóvenes se suben a los semáforos y postes de luz para agitar sus remeras.
  • Las familias se amontonan en los canteros centrales, compartiendo lágrimas de emoción y desahogo.
  • El cielo sobre El Molino no para de brillar: una cantidad impresionante de fuegos artificiales estalla minuto a minuto, tiñendo las nubes de destellos celestes, blancos y dorados, acompañados por el estruendo de los petardos que hace eco en todo el bulevar.
En fotos: Santa Fe festeja el triunfo de Argentina vs. Inglaterra

En fotos: Santa Fe festeja el triunfo de Argentina vs. Inglaterra

Una caravana de "luciérnagas" hacia la Costanera

La fiesta no se queda en un solo lugar y se extiende ahora mismo hacia la Costanera Oeste, buscando el histórico Faro como punto de llegada. El espectáculo visual a esta hora es realmente imponente.

Desde lo alto de los edificios del bulevar y las avenidas aledañas, decenas de vecinos se asoman a los balcones para revolear camisetas, tirar papelitos y registrar todo con sus teléfonos celulares. Desde las alturas, la hilera de autos que avanza a paso de hombre parece una caravana interminable de luciérnagas titilando en la oscuridad de la noche, conectando el Bulevar con la mística de la Laguna Setúbal.

Santa Fe festeja en bulevar la clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026. Manuel FabatíaCorriendo hacia el festejo. Foto: Manuel Fabatía

Bocinas, abrazos y el sueño de la tercera estrella

En cada esquina de la ciudad, los vecinos que decidieron quedarse en sus casas salen a las veredas y portales simplemente para ver pasar la fiesta, aplaudir a los que cantan y responder con los dedos en alto al concierto ensordecedor de bocinas.

Aún sin pensar en el partido de la final vs. España el próximo 19/7, la felicidad es colectiva, el festejo recién arranca y Santa Fe no piensa dormir esta noche. ¡Estamos en la final!

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Santa Fe Ciudad
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro