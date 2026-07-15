La selección ganó un partido soñado

Argentina, a lo campeón, con un equipo de guapos en la tierra y Diego en el cielo

El mejor partido de Argentina, con un segundo tiempo extraordinario para dar vuelta un partido que Inglaterra ganaba. Con corazón, con épica y con fútbol, se escribió otra página de gloria para el fútbol argentino. El domingo, a buscar el bicampeonato del mundo ante España en el Metlife de New Jersey.