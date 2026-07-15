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Las mejores fotos de El Litoral en la épica victoria de Argentina sobre Inglaterra

El multimedios santafesino volvió a registrar los momentos más emocionantes del triunfo de la Selección ante Inglaterra. El lente de Fernando Nicola capturó las imágenes de una semifinal inolvidable rumbo a la gran final.

Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
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Argentina se clasificó a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2 a 1 a Inglaterra en un clásico inolvidable. El Litoral estuvo, una vez más, presente con una cobertura fotográfica exclusiva desde Estados Unidos para retratar una noche histórica de la Scaloneta.

El fotógrafo Fernando Nicola capturó cada instante de un partido para el recuerdo: desde el sufrimiento de la Selección cuando estuvo en desventaja hasta la reacción que cambió la historia en apenas siete minutos, con el golazo de Enzo Fernández desde afuera del área y el cabezazo de Lautaro Martínez en el descuento, ambos tras asistencias de Lionel Messi.

Mirá las mejores postales del encuentro, con imágenes de los protagonistas, los festejos argentinos y la emoción de una clasificación inolvidable a la final del Mundial 2026, en otra cobertura exclusiva de El Litoral.

Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
En fotos: Santa Fe festeja el triunfo de Argentina vs. Inglaterra

En fotos: Santa Fe festeja el triunfo de Argentina vs. Inglaterra

Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Galería BICA: Argentina-Inglaterra

Galería BICA: Argentina-Inglaterra

Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
El Litoral, desde Atlanta: toda la previa de Argentina-Inglaterra

El Litoral, desde Atlanta: toda la previa de Argentina-Inglaterra

Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Golazo de Enzo para el 1-1. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Argentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
Argentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando NicolaArgentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando Nicola
Argentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando NicolaArgentina-Inglaterra, semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Foto: Fernando Nicola
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