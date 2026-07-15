Argentina se clasificó a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2 a 1 a Inglaterra en un clásico inolvidable. El Litoral estuvo, una vez más, presente con una cobertura fotográfica exclusiva desde Estados Unidos para retratar una noche histórica de la Scaloneta.
Las mejores fotos de El Litoral en la épica victoria de Argentina sobre Inglaterra
El multimedios santafesino volvió a registrar los momentos más emocionantes del triunfo de la Selección ante Inglaterra. El lente de Fernando Nicola capturó las imágenes de una semifinal inolvidable rumbo a la gran final.
El fotógrafo Fernando Nicola capturó cada instante de un partido para el recuerdo: desde el sufrimiento de la Selección cuando estuvo en desventaja hasta la reacción que cambió la historia en apenas siete minutos, con el golazo de Enzo Fernández desde afuera del área y el cabezazo de Lautaro Martínez en el descuento, ambos tras asistencias de Lionel Messi.
Mirá las mejores postales del encuentro, con imágenes de los protagonistas, los festejos argentinos y la emoción de una clasificación inolvidable a la final del Mundial 2026, en otra cobertura exclusiva de El Litoral.