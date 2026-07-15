Lautaro Martínez fue uno de los grandes protagonistas de la histórica victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra. Autor del gol que selló el 2 a 1 en Atlanta, el delantero habló entre lágrimas tras el encuentro y confesó la emoción que le generó volver a clasificar a una final de la Copa del Mundo.
Lautaro Martínez, entre lágrimas: “Siempre soñé con hacer este gol”
El delantero marcó el gol del triunfo ante Inglaterra y no pudo contener la emoción tras la clasificación a la final del Mundial 2026. Recordó a su familia, reveló una premonición y destacó la fortaleza del grupo.
"La verdad es muy fuerte todo esto", expresó el atacante, visiblemente conmovido. El "Toro" necesitó varios segundos para recomponerse antes de continuar con sus declaraciones luego de un partido que quedará marcado entre los más importantes de su carrera.
El recuerdo de su familia
En medio de la emoción, Lautaro recordó el esfuerzo de sus padres y el apoyo que recibió desde sus primeros pasos en el fútbol. Sus palabras estuvieron dedicadas especialmente a su madre y a su padre.
"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja jamás dejó de tender mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final", afirmó.
También habló del presente que atraviesa fuera de las canchas y del cambio personal que significó formar una familia. "Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida", aseguró.
Una premonición antes del partido
El delantero reveló que había anticipado su gol antes de ingresar al campo de juego. Según contó, compartió esa sensación con algunos de sus compañeros durante el encuentro.
"Lo soñé. Le dije a Alexis que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar", relató el atacante, quien ingresó desde el banco y terminó convirtiendo el tanto de la clasificación.
La fuerza del grupo
Martínez también valoró la respuesta del equipo en un partido que comenzó cuesta arriba y destacó el carácter de la Selección para revertir el resultado frente a Inglaterra.
"Este equipo sigue demostrando de qué está hecho", sostuvo. Además, explicó que el desgaste físico del rival permitió que Argentina encontrara más espacios en el tramo final para dar vuelta el marcador y sellar el pase a una nueva final mundialista.