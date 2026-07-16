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Qué decía el "machete" que llevaba el arquero de Inglaterra para una posible definición por penales ante Argentina

Tras el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, los jugadores del seleccionado argentino encontraron una botella del arquero Jordan Pickford con anotaciones sobre los posibles ejecutantes de penales. El episodio mostró una práctica cada vez más habitual en el fútbol de alto rendimiento.

Entre quienes revisaron esas anotaciones estuvo Lionel MessiEntre quienes revisaron esas anotaciones estuvo Lionel Messi
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Una de las imágenes más comentadas que dejó el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 no estuvo relacionada con un gol ni con una jugada decisiva.

Una vez finalizado el encuentro, integrantes de la delegación argentina encontraron junto al arco rival por Jordan Pickford una botella de agua que tenía adherida una hoja con anotaciones sobre los futbolistas argentinos y sus posibles remates en una eventual definición desde el punto penal.

La escena, registrada por las cámaras y compartida posteriormente por integrantes del cuerpo técnico argentino, permitió conocer un detalle de la preparación previa de Inglaterra para uno de los escenarios más exigentes que puede presentar un partido de eliminación directa.

El hallazgo que mostró la preparación de Inglaterra

La botella permanecía al costado del arco cuando comenzaron los festejos argentinos. Al acercarse al lugar, varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico observaron que el recipiente tenía pegado un pequeño papel con información específica sobre distintos futbolistas del seleccionado nacional.

El hallazgo permitió observar el trabajo previo que realizan los seleccionados antes de cada partidoEl hallazgo permitió observar el trabajo previo que realizan los seleccionados antes de cada partido

Entre quienes revisaron esas anotaciones estuvo Lionel Messi, que miró con atención el contenido mientras compartía el momento con sus compañeros. Las imágenes también mostraron las reacciones de otros futbolistas, sorprendidos por el nivel de detalle que había preparado el arquero inglés para una posible tanda de penales.

El episodio adquirió mayor repercusión cuando Luis Martín, colaborador del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, publicó una fotografía de la botella acompañada por un mensaje en tono distendido: "Lástima, no teníamos los mismos planes, che", en referencia a que el encuentro nunca llegó a definirse desde los doce pasos.

Más allá de la anécdota, el hallazgo permitió observar el trabajo previo que realizan los seleccionados antes de cada partido decisivo, incluso para situaciones que finalmente pueden no llegar a ocurrir.

Integrantes de la delegación argentina encontraron junto al arco rival una botella que tenía adherida una hoja con anotacionesEncontraron junto al arco rival una botella que tenía adherida una hoja con anotaciones

Por qué los arqueros llevan apuntes para los penales

La utilización de apuntes durante las definiciones por penales es una práctica instalada desde hace varios años en el fútbol profesional.

Los departamentos de análisis y los cuerpos técnicos elaboran informes basados en estadísticas, registros audiovisuales y patrones de ejecución de los posibles rematadores rivales. Esa información suele resumirse en pequeñas hojas plastificadas o papeles adheridos a botellas de hidratación, toallas o incluso cintas colocadas en los guantes del arquero.

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El objetivo es que el arquero pueda consultar rápidamente, en medio de una tanda de penales, hacia qué sector suele rematar cada futbolista o cuáles son sus tendencias más frecuentes según el contexto del partido.

Jordan Pickford ya había utilizado este tipo de herramientas en otras competencias internacionales, al igual que varios arqueros de selecciones y clubes de primer nivel. Del mismo modo, otros equipos también preparan informes similares para sus propios arqueros antes de los encuentros de eliminación directa.

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