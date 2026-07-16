Mundial 2026

Qué decía el "machete" que llevaba el arquero de Inglaterra para una posible definición por penales ante Argentina

Tras el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, los jugadores del seleccionado argentino encontraron una botella del arquero Jordan Pickford con anotaciones sobre los posibles ejecutantes de penales. El episodio mostró una práctica cada vez más habitual en el fútbol de alto rendimiento.