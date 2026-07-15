Medios internacionales

De la épica de Messi a la furia británica por las Malvinas: así reflejó el mundo la clasificación de Argentina a la final

La histórica y agónica victoria de la Selección sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 dominó las portadas globales. Mientras España ya palpita "la finalísima", los tabloides ingleses lamentan otra caída traumática y apuntan contra los festejos argentinos.