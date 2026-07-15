La Selección Argentina de Fútbol volvió a escribir una página dorada en su rica historia mundialista al meterse de forma agónica en la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Tras ir perdiendo ante Inglaterra en el imponente estadio de Atlanta, el combinado nacional reaccionó a tiempo gracias a la vigencia eterna de Lionel Messi, quien con dos pinceladas habilitó a Enzo Fernández y a Lautaro Martínez para estampar el 2-1 definitivo sobre el cierre.
De la épica de Messi a la furia británica por las Malvinas: así reflejó el mundo la clasificación de Argentina a la final
La histórica y agónica victoria de la Selección sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 dominó las portadas globales. Mientras España ya palpita "la finalísima", los tabloides ingleses lamentan otra caída traumática y apuntan contra los festejos argentinos.
Como era de esperar, las repercusiones en la prensa internacional no tardaron en inundar las portadas, reflejando tanto la gesta deportiva como los inevitables matices geopolíticos que tiñen este clásico.
La mirada española y el eco en América Latina
En España, país que aguarda expectante el duelo decisivo del próximo domingo, los principales rotativos cubrieron el desenlace de la llave con enorme interés. El diario El País lideró su portal de noticias señalando la inminencia del cruce definitivo: "Argentina le remonta a Inglaterra y jugará contra España la final de la Copa del Mundo", acompañando el reporte con imágenes de los intensos festejos albicelestes.
Por su parte, el catalán La Vanguardia dedicó un imponente despliegue de tres artículos en su portada. La crónica principal se tituló "El corazón lleva a Argentina a la final del Mundial", escoltada por columnas de análisis tácticos y de color que ya palpitan el choque de titanes: "España-Argentina: la finalísima" y "Matar o morir, o cómo cuenta Argentina al mundo que quiere lo que quiere".
El fervor por la victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni también copó las principales cabeceras de América Latina. CNN en Español encabezó su portada con un seguimiento minuto a minuto bajo el lema "Argentina, con alma de campeón, va a la final".
A su vez, la prestigiosa edición de BBC Mundo eligió resaltar el carácter cinematográfico del encuentro: "¡Crece la épica argentina! Remonta 2-1 a Inglaterra y enfrentará a España en la final del mundial 2026".
En la región, el periódico paraguayo ABC destacó la estirpe ganadora del equipo nacional abriendo su edición con el título: "Argentina remonta sobre la hora, elimina a Inglaterra y se mete a su segunda final consecutiva", dedicando además un apartado especial a la algarabía y festejos de la comunidad argentina en Asunción. Como un curioso contraste geográfico y deportivo, el medio chileno La Tercera optó por no realizar mención alguna respecto a las semifinales o al transcurso de la cita ecuménica.
Desolación inglesa y reproches a Tuchel
Como contracara absoluta, las portadas británicas se mostraron cubiertas de lamento, frustración y duras críticas hacia el planteo táctico de su seleccionado. El influyente matutino The Guardian recurrió a una de sus habituales y sentidas crónicas de tinte literario, titulando: "Un doblete de Argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal de la Copa del Mundo". En su análisis, el medio catalogó la caída como "increíblemente brutal" y fustigó la postura del entrenador alemán Thomas Tuchel, acusándolo de "jugar con fuego" al retrasar al equipo con una línea de cinco defensores tras conseguir la ventaja inicial por medio de Anthony Gordon.
En una línea similar, The Mirror US optó por destacar la repetición de viejos fantasmas deportivos mediante un collage de fotos y un título contundente: "Argentina elimina a Inglaterra 2-1 en semifinal del Mundial 2026 con remontada épica", añadiendo con pesar que "las debilidades de Inglaterra en los partidos importantes volvieron a aparecer" justo cuando el sueño de romper una sequía de 60 años parecía al alcance de la mano.
"Argie Arrogance": la polémica por la pancarta de Malvinas
La histórica rivalidad que excede el rectángulo de juego volvió a materializarse con fuerza sobre el césped de Atlanta. Las alusiones a la gesta de México 86 y el persistente canto de las tribunas argentinas recordando la soberanía de las Islas Malvinas encendieron la polémica post-partido. Los futbolistas argentinos celebraron de cara a la parcialidad albiceleste sosteniendo una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", desatando una oleada de indignación en el Reino Unido.
El tabloide The Sun arremetió con extrema dureza, titulando en portada "Argie Arrogance" (Arrogancia Argentina) junto a las fotografías de Giovanni Lo Celso y Lisandro Martínez sosteniendo la pancarta, la cual catalogó de "repugnante" y "deplorable". Asimismo, el medio reportó que se produjeron incidentes y detenciones en las inmediaciones del estadio que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad locales.
Por su parte, la BBC de Inglaterra dividió su cobertura en dos enfoques principales. Junto a la crónica deportiva del lamento británico, posicionó en un lugar preponderante la advertencia disciplinaria: "Argentina se enfrenta a una multa por la pancarta de las Malvinas en su victoria de semifinales". En el desarrollo, el medio inglés recordó el antecedente de la Copa del Mundo de Brasil 2014, oportunidad en la que la FIFA sancionó a la AFA con una multa de 20.000 libras por un hecho idéntico ocurrido durante un encuentro de preparación contra Eslovenia, bajo el argumento de infringir los reglamentos relativos a manifestaciones de índole política.
Esta tensión no pasó desapercibida para otros gigantes del continente. En Brasil, el prestigioso diario O Globo estructuró su portada deportiva en torno a tres grandes enfoques, liderados por: "Argentina elimina a Inglaterra con una remontada espectacular y avanza a la final; vea el análisis del partido", ilustrando la crónica con imágenes que alternaban las incidencias del cotejo y la controvertida celebración de los jugadores argentinos con la bandera de Malvinas.
La prensa norteamericana rendida ante el "efecto Messi"
Desde los Estados Unidos, país anfitrión de la Copa del Mundo, la prensa especializada cayó rendida, una vez más, ante la magia inconmensurable del capitán argentino.
El prestigioso The Washington Post no escatimó en elogios para graficar la vigencia del '10', titulando: "Liderada por Messi, Argentina anota dos goles en los últimos minutos para alcanzar nuevamente la final del Mundial". El periódico remarcó que, a sus 39 años y a escasos minutos de la eliminación, el astro rosarino "no estaba preparado para que todo terminara", frotando la lámpara en los minutos 85 y 93 para guiar el camino de la Selección a una nueva final en busca de la defensa del título.