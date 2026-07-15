Lionel Messi volvió a ser decisivo para la Selección argentina. Con dos asistencias en la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, el capitán condujo al equipo hacia una nueva final del Mundial y, una vez terminado el encuentro, expresó la felicidad que le genera volver a disputar el partido más importante del fútbol.
Messi, tras otra final del mundo: “Durante el himno empezamos a sentir cosas diferentes y especiales”
El capitán de la Selección argentina celebró la clasificación a la final del Mundial 2026 luego del triunfo ante Inglaterra. Destacó el esfuerzo del grupo, el apoyo de los hinchas y la emoción que se vivió durante el himno.
"Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos", afirmó el rosarino, que asistió a Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los goles que dieron vuelta el resultado en Atlanta.
Una final que vuelve a ilusionar
Messi destacó el recorrido del plantel y valoró el significado de volver a pelear por el título del mundo. A sus 39 años, el capitán disputará la tercera final mundialista de su carrera.
"Todas las finales del mundo son especiales. Es muy lindo poder vivir esto otra vez", señaló. También calificó como "una locura" el camino del grupo al alcanzar dos finales consecutivas en las últimas dos Copas del Mundo.
Un partido con un significado especial
El capitán reconoció que el duelo frente a Inglaterra tuvo una carga emocional diferente. Aunque desde el plantel insistieron en que se trataba de un partido de fútbol, admitió que durante la ceremonia previa sintieron algo especial.
"Durante el himno empezamos a sentir cosas diferentes y especiales. Ninguno quería perder este partido", expresó Messi, quien remarcó la importancia que tuvo la clasificación para los argentinos.
"La gente de Argentina quería esta alegría y no quería perder contra Inglaterra. Nosotros adentro de la cancha lo vivimos de la misma manera", agregó.
El orgullo por este grupo
Messi volvió a destacar la fortaleza del seleccionado y aseguró que nunca dejó de confiar en sus compañeros. También agradeció el apoyo permanente de los hinchas a lo largo del torneo.
"Hay que seguir disfrutando. Este grupo siempre compite al máximo y saca fuerzas de donde no tiene", sostuvo. Además, celebró haber podido darle una alegría a su familia y deseó seguir disfrutando del Mundial antes de afrontar la final frente a España.