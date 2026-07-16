La histórica clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió el planeta. Cuando los jugadores de Lionel Scaloni celebraban el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra, Jude Bellingham protagonizó un fuerte encontronazo con Valentín "Colo" Barco y terminó golpeándolo en la cabeza, en una secuencia que obligó a intervenir a futbolistas de ambos equipos.
La agresión de Bellingham a Barco y la rápida reacción de Otamendi
Tras la derrota de Inglaterra ante Argentina, Jude Bellingham protagonizó un tenso cruce con Valentín Barco y la celebración terminó en empujones.
El incidente ocurrió apenas finalizado el encuentro disputado en Atlanta. Mientras los argentinos festejaban la clasificación, el mediocampista inglés se cruzó con Barco, quien había permanecido en el banco de suplentes durante el partido. Tras un intercambio de palabras, Bellingham le aplicó un manotazo en la nuca que provocó la inmediata reacción del ex Boca.
Las cámaras de televisión registraron el momento y las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. Barco respondió con un empujón y varios futbolistas se acercaron para evitar que la situación pasara a mayores. Nicolás Otamendi fue uno de los primeros en intervenir para separar al inglés, mientras otros compañeros intentaban calmar los ánimos.
Una derrota que terminó con tensión
La frustración de Bellingham quedó expuesta tras la eliminación inglesa. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel había comenzado ganando gracias al tanto de Anthony Gordon, pero Argentina reaccionó en el tramo final con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para dar vuelta la semifinal y meterse nuevamente en la definición del título.
El futbolista del Real Madrid fue uno de los más afectados por el resultado. Después del pitazo final permaneció algunos segundos sobre el campo antes de acercarse al grupo de jugadores argentinos, donde se produjo el intercambio con Barco que derivó en el golpe y en un breve tumulto.
Según distintas reconstrucciones del episodio, el defensor argentino había celebrado muy cerca de los futbolistas ingleses, situación que elevó la temperatura del cierre del encuentro. Si bien hubo empujones y recriminaciones, la situación fue controlada rápidamente por los propios protagonistas y no pasó a mayores.
El video recorrió el mundo
La secuencia fue replicada por medios de distintos países y generó un intenso debate en las redes sociales. Las imágenes mostraron con claridad el momento en el que Bellingham impactó con la mano sobre la cabeza de Barco, antes de que ambos fueran separados por sus compañeros.
Horas después también trascendió que el mediocampista inglés mantuvo un intercambio verbal con Lionel Messi durante el partido. El propio Bellingham explicó que la discusión se originó por una jugada puntual y minimizó el episodio, diferenciándolo del altercado ocurrido tras el encuentro.
Mientras Argentina celebraba una clasificación histórica rumbo a la final frente a España, la imagen del cruce entre Bellingham y Barco se convirtió en uno de los capítulos más comentados de la semifinal. El festejo albiceleste quedó acompañado por una escena de tensión que reflejó la frustración inglesa tras quedarse otra vez a las puertas de disputar el título mundial.