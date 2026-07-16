La clasificación de Argentina a una nueva final del Mundial 2026 también fue vivida con intensidad por Ángel Di María. El exintegrante del seleccionado, retirado del equipo tras la Copa América 2024, utilizó sus redes sociales para expresar su alegría por la victoria frente a Inglaterra.
Di María le dedicó una emotiva carta a la Selección tras la clasificación a la final
El rosarino utilizó sus redes sociales para agradecer al equipo argentino, destacando la pasión y el orgullo de ser parte de esta generación de futbolistas. “No podemos pedirles más”, remarcó.
Apenas terminó el partido publicó: "Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más". Minutos después amplió su mensaje: "Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias".
Una reflexión cargada de emoción
La emoción continuó con una nueva historia de Instagram en la que resumió lo que significó el triunfo: "Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino".
Más tarde, Di María respondió una publicación de la AFA con una extensa carta dedicada al plantel que dirige Lionel Scaloni.
El agradecimiento al plantel
En el mensaje, el rosarino destacó todo lo que el grupo logró durante los últimos años.
"No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino", escribió.
También remarcó: "Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes".
El deseo para la final
Di María valoró el compromiso de esta generación de futbolistas y aseguró que supieron afrontar el peso histórico de vestir la camiseta argentina.
Sobre el cierre, volvió a agradecerles por alcanzar una nueva definición mundialista: "Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos".
Finalmente, les dejó un deseo de cara al partido decisivo: "Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices."