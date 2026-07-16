Instalado en Bélgica

Del paddock al Mundial: así vivió Franco Colapinto la histórica victoria argentina sobre Inglaterra

La cuenta regresiva para el Gran Premio de Bélgica quedó en pausa por noventa minutos. Franco Colapinto sufrió, gritó y celebró como millones de argentinos la clasificación de la Selección a una nueva final del Mundial, demostrando que hay pasiones capaces de atravesar cualquier frontera.