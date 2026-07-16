Mientras la actividad comienza a tomar ritmo en Spa-Francorchamps, Franco Colapinto cambió por un rato el casco, los tiempos de vuelta y las reuniones técnicas por una pasión que atraviesa a millones de argentinos: la Selección nacional.
Del paddock al Mundial: así vivió Franco Colapinto la histórica victoria argentina sobre Inglaterra
La cuenta regresiva para el Gran Premio de Bélgica quedó en pausa por noventa minutos. Franco Colapinto sufrió, gritó y celebró como millones de argentinos la clasificación de la Selección a una nueva final del Mundial, demostrando que hay pasiones capaces de atravesar cualquier frontera.
Instalado en Bélgica para disputar desde este fin de semana el Gran Premio de Fórmula 1, el piloto de Alpine siguió con atención la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. No era un partido más. Además de la histórica rivalidad futbolística, el argentino lo vivió rodeado de ingenieros, mecánicos y miembros del equipo francés, muchos de ellos británicos.
Apenas el árbitro marcó el final y Argentina selló la victoria por 2-1 para avanzar a una nueva final del mundo, Colapinto dejó escapar toda la tensión contenida.
"Qué felicidad. Vamos la repu... madre", escribió en una historia de Instagram junto a una imagen en la que se alcanzaba a ver la camiseta alternativa de la Selección argentina con el número 10 de Lionel Messi.
El mensaje se viralizó rápidamente entre sus seguidores y fue apenas el comienzo de un festejo que continuó con una serie de publicaciones cargadas de simbolismo. Compartió una imagen de Diego Armando Maradona celebrando su inolvidable gol frente a Inglaterra en México 1986, otra del festejo de Enzo Fernández tras el empate y una fotografía de Lionel Messi durante el encuentro que clasificó a la Albiceleste para la final.
Una apuesta que terminó con sonrisa
La alegría tuvo un sabor especial porque días antes el propio Colapinto había anticipado el duelo durante el Festival de la Velocidad de Goodwood, disputado en Inglaterra.
Con el buen humor que lo caracteriza, había reconocido que el partido tendría un condimento extra por el ambiente en el que se mueve cada fin de semana.
"Estoy emocionado por el miércoles por la noche. Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo. Ya veremos quién está más contento el jueves", había dicho entre risas.
La predicción terminó jugando a su favor. El jueves amaneció con Argentina en la final del Mundial y con Colapinto disfrutando de la victoria antes de volver a enfocarse en el trabajo junto a Alpine.
Alpine también se sumó al festejo
El clima mundialista también llegó a las redes sociales de la escudería francesa.
Alpine recordó la visita que Lionel Scaloni realizó al Gran Premio de Bélgica de 2025, cuando el entrenador campeón del mundo recorrió el paddock y compartió un encuentro con Colapinto.
La publicación, realizada pocas horas después de la clasificación argentina, fue interpretada por muchos fanáticos como un guiño al gran momento que vive el fútbol argentino.
Ahora, el desafío vuelve a ser Spa
Con la emoción todavía latente, Colapinto volverá a concentrarse en lo que sucede dentro del circuito de Spa-Francorchamps, uno de los escenarios más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.
El argentino llega al Gran Premio de Bélgica atravesando su mejor momento desde que se incorporó como piloto titular de Alpine. Después de la destacada remontada hasta el noveno puesto en Silverstone, buscará volver a sumar puntos en una carrera clave antes del cierre de la primera parte de la temporada.
Entre la ilusión mundialista y el desafío de uno de los circuitos más exigentes del campeonato, Colapinto comenzó una semana que difícilmente olvidará. Primero celebró como un hincha más el triunfo de la Selección. Ahora intentará escribir su propia historia en el asfalto de Spa.