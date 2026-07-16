El Litoral en Bélgica

Guía del GP de Bélgica: cuándo corren Colapinto, Varrone y Colnaghi

Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 en uno de sus circuitos favoritos. Además, Nicolás Varrone volverá a competir en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi lo hará en la Fórmula 3. Todos los horarios del fin de semana, en hora argentina.