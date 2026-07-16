Tras un fin de semana de descanso, la Fórmula 1 regresa a la actividad con el Gran Premio de Bélgica, décima fecha de la temporada 2026. El mítico circuito de Spa-Francorchamps recibirá un intenso programa de competencias que también tendrá una importante presencia argentina con Franco Colapinto en la Fórmula 1, Nicolás Varrone en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en la Fórmula 3.
Guía del GP de Bélgica: cuándo corren Colapinto, Varrone y Colnaghi
Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 en uno de sus circuitos favoritos. Además, Nicolás Varrone volverá a competir en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi lo hará en la Fórmula 3. Todos los horarios del fin de semana, en hora argentina.
Considerado uno de los escenarios más desafiantes del automovilismo mundial, Spa combina largas rectas, cambios de elevación y curvas históricas como Eau Rouge-Raidillon, Pouhon y Blanchimont. Además, el pronóstico anticipa la posibilidad de lluvia durante el fin de semana, una condición habitual en el bosque de las Ardenas que suele convertirse en un factor decisivo.
Colapinto busca seguir creciendo
Franco Colapinto llegará a Bélgica atravesando su mejor momento desde que se convirtió en piloto titular de Alpine. En Silverstone consiguió una destacada remontada desde el 19º puesto hasta finalizar noveno, resultado que le permitió volver a sumar puntos y consolidar el crecimiento que viene mostrando en las últimas fechas.
El propio piloto argentino reconoció que Spa-Francorchamps es uno de sus circuitos favoritos y confía en que Alpine pueda seguir siendo competitivo en una zona media que continúa extremadamente pareja.
Varrone afronta un nuevo desafío en la Fórmula 2
Nicolás Varrone volverá a competir con Van Amersfoort Racing en la octava fecha de la Fórmula 2. El piloto argentino continúa adaptándose a la categoría y llega a Spa luego de mostrar un buen ritmo en Silverstone, donde finalizó 13° en la carrera principal después de un toque en la última vuelta cuando peleaba por ingresar a la zona de puntos.
El trazado belga también ocupa un lugar especial en su carrera deportiva. En 2019 consiguió allí una victoria en la BRDC British Fórmula 3, uno de los triunfos más importantes de su etapa en los monopostos antes de convertirse en una de las referencias argentinas de las carreras de resistencia.
Colnaghi continúa su aprendizaje
Mattia Colnaghi disputará una nueva fecha de la Fórmula 3 con MP Motorsport. El joven piloto italoargentino sigue sumando experiencia en su primera temporada en la categoría y buscará seguir evolucionando en uno de los fines de semana más exigentes del calendario.
Spa representará un nuevo examen para Colnaghi en un campeonato caracterizado por la gran competitividad de su grilla.
Horarios del Gran Premio de Bélgica (hora argentina)
Viernes 17 de julio
08:30 – Entrenamiento Libre 1
12:00 – Entrenamiento Libre 2
Sábado 18 de julio
07:30 – Entrenamiento Libre 3
11:00 – Clasificación
Domingo 19 de julio
10:00 – Gran Premio de Bélgica (44 vueltas)
Fórmula 2 (hora argentina)
Viernes 17 de julio
06:05 – Entrenamiento Libre
11:00 – Clasificación
Sábado 18 de julio
09:15 – Carrera Sprint
Domingo 19 de julio
05:00 – Carrera Principal
Fórmula 3 (hora argentina)
Viernes 17 de julio
04:55 – Entrenamiento Libre
10:00 – Clasificación
Sábado 18 de julio
05:00 – Carrera Sprint
Domingo 19 de julio
03:30 – Carrera Principal
Dónde ver el GP de Bélgica
La actividad podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV, plataforma que ofrecerá la transmisión completa de todas las sesiones de la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3, además de cámaras a bordo, tiempos en vivo y contenidos exclusivos.
Con tres argentinos en pista y uno de los circuitos más tradicionales del calendario como escenario, Spa-Francorchamps promete un fin de semana cargado de actividad. Para Colapinto será una nueva oportunidad de confirmar su crecimiento en la Fórmula 1, mientras que Varrone y Colnaghi buscarán seguir sumando experiencia en las categorías que forman parte del camino hacia la máxima categoría.