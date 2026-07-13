Automovilismo

Spa-Francorchamps: el circuito mas desafiante de la Fórmula 1

Con más de un siglo de historia, el circuito de las Ardenas es considerado por pilotos y equipos como uno de los mayores desafíos del automovilismo mundial. Sus curvas legendarias, el clima impredecible y un trazado que sigue premiando el talento por encima de todo lo convierten en una cita diferente dentro del calendario.