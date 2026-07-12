El piloto argentino fue uno de los protagonistas de la última jornada del festival al volver a ponerse al volante del Lotus E20, el mismo monoplaza con el que meses atrás recorrió las calles de Buenos Aires durante el road show organizado por Alpine. Frente a miles de fanáticos, completó varias pasadas por la tradicional subida de Goodwood y regaló algunos "donuts", una de las imágenes más esperadas por el público.
Colapinto disfrutó de su debut en Goodwood y ya piensa en el Gran Premio de Bélgica
Después de cumplir el sueño de participar por primera vez en el Festival de la Velocidad de Goodwood, el piloto vuelve a enfocarse en la Fórmula 1. El argentino llega a Spa-Francorchamps en su mejor momento con Alpine y con el desafío de ratificar el crecimiento que mostró en las últimas carreras.
"Este año por fin se hizo realidad, así que estoy muy contento de estar aquí. Es uno de los festivales más grandes del mundo y el que reúne a los mejores autos. Es mi primera vez, pero seguro volveré muchas veces más. Como amante del automovilismo, es uno de los eventos más increíbles del mundo", expresó Colapinto.
Durante la jornada también compartió el paddock con figuras históricas y actuales de la Fórmula 1, entre ellas James Vowles, director del equipo Williams y una de las personas que le abrió las puertas de la máxima categoría cuando lo hizo debutar en 2024.
El argentino también destacó las sensaciones que le dejó volver a conducir el Lotus E20.
"Este coche es increíble de manejar, pero también es muy especial ver todo lo que hacen los demás. Siempre seguía este festival por YouTube y ahora pude vivirlo en persona", comentó.
Consultado sobre los "donuts" con los que cerró una de sus exhibiciones, reconoció entre risas que se trata de una maniobra poco habitual para un piloto de Fórmula 1.
"En realidad son muy difíciles de hacer, porque es exactamente lo contrario de todo lo que nos enseñan cuando competimos", explicó.
La atención vuelve a la Fórmula 1
La exhibición en Goodwood quedó rápidamente atrás. Desde este lunes, toda la atención de Colapinto y de Alpine estará puesta en Spa-Francorchamps, donde del 17 al 19 de julio se disputará el Gran Premio de Bélgica, undécima fecha del Campeonato Mundial y una de las carreras más tradicionales del calendario.
El argentino llegará a Bélgica atravesando el mejor momento desde que se convirtió en piloto titular de Alpine. En Silverstone protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la temporada al avanzar diez posiciones para finalizar noveno, resultado que le permitió volver a sumar puntos y recibir el reconocimiento público del director general de la escudería, Steve Nielsen, quien destacó la evolución mostrada durante la primera mitad del campeonato.
Spa-Francorchamps representa un desafío especial para todos los pilotos. Sus 7,004 kilómetros lo convierten en el circuito más largo del Mundial y sectores emblemáticos como Eau Rouge-Raidillon, Pouhon y Blanchimont forman parte de la historia de la Fórmula 1. Además, las cambiantes condiciones meteorológicas suelen transformar cada fin de semana en un verdadero desafío para pilotos, ingenieros y estrategas.
Para Colapinto también será una oportunidad de revancha. En la edición 2025 vivió un fin de semana complicado: clasificó 19° y finalmente debió largar desde la calle de boxes luego de que el equipo realizara modificaciones en el auto bajo régimen de parque cerrado. Un año después, el escenario es muy diferente. Alpine llega con un auto más competitivo, el argentino suma puntos en cinco …
Después de cumplir el sueño de participar por primera vez en el Festival de la Velocidad de Goodwood, Franco Colapinto vuelve a enfocarse en la Fórmula 1. El argentino llega a Spa-Francorchamps en su mejor momento con Alpine y con el desafío de ratificar el crecimiento que mostró en las últimas carreras.