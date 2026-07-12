Automovilismo

Colapinto disfrutó de su debut en Goodwood y ya piensa en el Gran Premio de Bélgica

Después de cumplir el sueño de participar por primera vez en el Festival de la Velocidad de Goodwood, el piloto vuelve a enfocarse en la Fórmula 1. El argentino llega a Spa-Francorchamps en su mejor momento con Alpine y con el desafío de ratificar el crecimiento que mostró en las últimas carreras.