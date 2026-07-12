Colapinto llegó a Alpine durante la pasada temporada para reemplazar a Jack Doohan y, pese a un año complejo en el que el equipo nunca encontró competitividad, fue ratificado para disputar el campeonato 2026 junto a Pierre Gasly.
El mensaje de Alpine a Colapinto: el rendimiento definirá su futuro en la Fórmula 1
Franco Colapinto atraviesa su mejor momento desde que llegó a Alpine y sus actuaciones ya encuentran reconocimiento dentro del equipo. Sin embargo, en la escudería francesa mantienen una postura clara: el crecimiento del argentino es evidente, pero su continuidad como piloto titular para 2027 dependerá de confirmar ese progreso.
Ese crecimiento también comenzó a reflejarse en los resultados. Alpine marcha quinto en el Campeonato de Constructores con 60 puntos y, si bien Gasly aportó la mayor parte del botín con 42 unidades, el piloto argentino ya suma 18 puntos gracias a cinco finales dentro de la zona de puntos mostrando una creciente evolución.
Consultado durante el Gran Premio de Gran Bretaña sobre si Colapinto ya hizo lo suficiente para asegurarse un lugar en la alineación de 2027, Nielsen fue sincero.
"Bueno, todos quieren más", respondió el directivo británico.
El británico destacó que el argentino logró revertir ese comienzo irregular.
"Creo que Franco es un piloto que empezó un poco lento, si se me permite decirlo. Pero está mejorando. Ya hizo muy buenas carreras este año. Miami fue buena. China fue buena. Está progresando."
Después llegó la definición que mejor resume la filosofía con la que Alpine evalúa a sus pilotos.
"Está aquí por mérito propio y, cuando llegue el momento, tomaremos una decisión. Si es lo suficientemente bueno, se quedará; y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1."
Pero más allá de esa exigencia, Nielsen también puso el foco en uno de los aspectos que más valoran dentro del equipo: el crecimiento de Colapinto frente a la referencia interna que representa Pierre Gasly.
"Creo que su consistencia, especialmente en carrera, mejoró mucho y también su capacidad para estar al nivel de Pierre. Ya había mostrado algo de eso el año pasado, pero nuestro auto era tan malo que resultaba difícil separar cuánto correspondía al coche y cuánto al piloto."
"Este año hubo varias carreras en las que estuvo al nivel de Pierre y eso es muy bueno de ver."
La otra batalla de Alpine
Nielsen también se refirió al momento que atraviesa Alpine en el campeonato y descartó cualquier posibilidad de relajarse pese a ocupar el quinto puesto entre los constructores.
"Ni siquiera llegamos a la mitad de la temporada. No hay forma de relajarse. Basta una carrera caótica para que Racing Bulls vuelva a sumar muchos puntos."
El directivo recordó que la escudería italiana quedó a solo una unidad en el campeonato tras Silverstone y aseguró que la batalla por el desarrollo continuará hasta el final del año.
"Estamos en una guerra de desarrollo con Racing Bulls. Además, escuchamos que Aston Martin y Williams también preparan importantes actualizaciones. Queda mucho campeonato y no damos nada por sentado."
Colapinto afronta la segunda mitad del campeonato en su mejor momento desde que llegó a Alpine. Después de un inicio de año en el que necesitó varias carreras para adaptarse al A526 y quedó lejos del ritmo de Pierre Gasly, el argentino fue reduciendo diferencias tanto en clasificación como, sobre todo, en carrera. Los puntos obtenidos en cinco grandes premios y la remontada de diez posiciones hasta el noveno puesto en Silverstone reflejan con claridad esa evolución que también reconoció Nielsen.
Al mismo tiempo, el crecimiento de Alpine permitió que esas mejoras se tradujeran en resultados. La escudería de Enstone pasó de ser uno de los equipos más relegados de la parrilla en 2025 a consolidarse en el quinto lugar del Campeonato de Constructores, aunque mantiene una cerrada pelea con Racing Bulls por esa posición.
Dos competencias que pueden ser determinantes para Franco. Spa-Francorchamps y Hungaroring, dos circuitos de características muy diferentes entre sí, ofrecerán una nueva medida para evaluar su progreso frente a Gasly y seguir acumulando puntos para el equipo. Con el mercado de pilotos de 2027 empezando a moverse, cada actuación tendrá un peso cada vez mayor.
Cada fin de semana puede convertirse en un examen. El desafío para Colapinto será confirmar la evolución mostrada durante la primera mitad del campeonato y seguir convenciendo a Alpine de que merece un lugar en el proyecto de 2027.