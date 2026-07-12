Automovilismo

El mensaje de Alpine a Colapinto: el rendimiento definirá su futuro en la Fórmula 1

Franco Colapinto atraviesa su mejor momento desde que llegó a Alpine y sus actuaciones ya encuentran reconocimiento dentro del equipo. Sin embargo, en la escudería francesa mantienen una postura clara: el crecimiento del argentino es evidente, pero su continuidad como piloto titular para 2027 dependerá de confirmar ese progreso.