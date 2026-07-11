Con el Lotus E20 de Alpine

Colapinto vuelve a acelerar: horario y cómo ver su participación en el Festival de Goodwood

Aunque la Fórmula 1 tendrá un fin de semana sin competencia oficial, Franco Colapinto volverá a la acción este domingo en el tradicional Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra. El piloto argentino conducirá el histórico Lotus E20 con los colores de Alpine y realizará dos exhibiciones en uno de los eventos automovilísticos más emblemáticos del mundo.