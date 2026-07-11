Mientras la Fórmula 1 disfruta de un breve receso antes de retomar el calendario, Franco Colapinto volverá a subirse a un monoplaza este domingo como parte del Festival de la Velocidad de Goodwood, uno de los eventos más prestigiosos del automovilismo internacional.
Colapinto vuelve a acelerar: horario y cómo ver su participación en el Festival de Goodwood
Aunque la Fórmula 1 tendrá un fin de semana sin competencia oficial, Franco Colapinto volverá a la acción este domingo en el tradicional Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra. El piloto argentino conducirá el histórico Lotus E20 con los colores de Alpine y realizará dos exhibiciones en uno de los eventos automovilísticos más emblemáticos del mundo.
El piloto argentino de Alpine será el encargado de cerrar la participación de la escudería francesa en la tradicional cita británica al conducir el histórico Lotus E20, modelo que ya manejó en abril pasado durante la exhibición realizada en las calles de Buenos Aires.
La presencia de Alpine en Goodwood comenzó el jueves con Pierre Gasly y Nina Gademan, piloto de la F1 Academy. El viernes fue el turno del irlandés Alex Dunne, integrante del programa de jóvenes pilotos del equipo, mientras que el sábado el encargado de salir a pista fue Paul Aron, piloto de reserva de la escudería.
Los horarios para ver a Colapinto en Argentina
Según el cronograma del festival, Colapinto realizará dos ascensos por la tradicional colina de Goodwood, un recorrido de 1,3 kilómetros que reúne cada año a las principales figuras del automovilismo mundial.
La primera salida está prevista para las 6:00 (hora de Argentina), mientras que la segunda exhibición comenzará a las 9:25, también en horario argentino.
El bonaerense volverá a conducir el Lotus E20, el monoplaza con el que el finlandés Kimi Räikkönen consiguió la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi 2012, ahora decorado con la imagen institucional de Alpine.
Cómo seguir el Festival de Goodwood en vivo
Toda la actividad del Festival de la Velocidad de Goodwood podrá seguirse en directo a través del canal oficial del evento en YouTube, que transmitirá las cuatro jornadas de exhibiciones.
Además de Alpine, el festival contará con la participación de varias escuderías de la actual Fórmula 1. McLaren llevará al británico Lando Norris para conducir el MCL60 de la temporada 2023 y exhibirá algunos de sus autos históricos. También estarán presentes Williams, Aston Martin, Red Bull, Racing Bulls y Ferrari.
La escudería italiana aprovechará la ocasión para conmemorar los 75 años de su primera victoria en la Fórmula 1, lograda por el argentino José Froilán González en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1951.
Con la máxima categoría en pausa, Goodwood volverá a convertirse en el gran punto de encuentro para los fanáticos del automovilismo, y Colapinto será uno de los protagonistas más esperados de la jornada del domingo.