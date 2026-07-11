La clasificación de Moto3 del Gran Premio de Alemania se resolvió por márgenes mínimos. Apenas 29 milésimas separaron a los tres primeros de la Q2 disputada este sábado en Sachsenring, donde Marco Morelli volvió a destacarse y aseguró un lugar en la primera fila.
Morelli rozó la pole y Perrone buscará remontar en el GP de Alemania de Moto3
El piloto hispano argentino Marco Morelli del CFMOTO Aspar Team quedó a apenas 24 milésimas de la pole en una clasificación extremadamente ajustada en Sachsenring. Valentín Perrone, en tanto, no logró avanzar en la grilla y deberá remontar desde la séptima fila.
El hispano-argentino del CFMOTO Aspar Team marcó 1m24s904 y quedó segundo, a solo 24 milésimas del español Brian Uriarte, quien consiguió su primera pole position en la categoría con la KTM del Red Bull KTM Ajo tras registrar 1m24s880.
Morelli brilla en la clasificación del GP de Alemania de Moto3
La primera fila la completó el malasio Hakim Danish, del FRINSA-MT Helmets-MSI, a apenas 29 milésimas del mejor tiempo. La paridad dejó a los tres principales protagonistas prácticamente encerrados en una misma vuelta.
Detrás de ellos, el líder del campeonato, Máximo Quiles, encabezará la segunda fila junto a Álvaro Carpe y Rico Salmela. Matteo Bertelle, Jesús Ríos y Ryusei Yamanaka ocuparán la tercera, mientras que Adrián Fernández completó los diez primeros de la clasificación.
La jornada fue más complicada para Valentín Perrone. El argentino del Red Bull KTM Tech3 no logró encontrar el rendimiento necesario para avanzar en la grilla y finalizó 19°, por lo que largará desde la séptima fila y tendrá por delante una carrera de recuperación.
Perrone enfrenta un desafío en el GP de Alemania tras una difícil clasificación
La competencia de Moto3 correspondiente a la undécima fecha del campeonato se disputará este domingo sobre 23 vueltas al circuito de Sachsenring y comenzará a las 6 de la mañana de la Argentina.
Morelli partirá con posibilidades concretas de pelear por la victoria desde la primera fila, mientras que Perrone buscará aprovechar la habitual paridad de la categoría para avanzar desde el fondo del pelotón.