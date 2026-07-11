Moto 3 en Sachsenring

Morelli rozó la pole y Perrone buscará remontar en el GP de Alemania de Moto3

El piloto hispano argentino Marco Morelli del CFMOTO Aspar Team quedó a apenas 24 milésimas de la pole en una clasificación extremadamente ajustada en Sachsenring. Valentín Perrone, en tanto, no logró avanzar en la grilla y deberá remontar desde la séptima fila.