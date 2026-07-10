Moto 3 en Sachsenring

Morelli avanzó directo a la Q2; Perrone buscará recuperarse en la clasificación

El piloto del Aspar Team tuvo una destacada actuación en la jornada del viernes del Gran Premio de Alemania de Moto3 y finalizó sexto, a solo 125 milésimas del más rápido. Valentín Perrone, en cambio, no pudo sostener el buen inicio del día y deberá disputar la Q1 para intentar meterse en la definición de la pole.