Marco Morelli fue uno de los protagonistas de la primera jornada del Gran Premio de Alemania de Moto3 al finalizar sexto en la práctica oficial disputada este viernes en el circuito de Sachsenring, resultado que le permitió acceder directamente a la Q2 de la clasificación.
Morelli avanzó directo a la Q2; Perrone buscará recuperarse en la clasificación
El piloto del Aspar Team tuvo una destacada actuación en la jornada del viernes del Gran Premio de Alemania de Moto3 y finalizó sexto, a solo 125 milésimas del más rápido. Valentín Perrone, en cambio, no pudo sostener el buen inicio del día y deberá disputar la Q1 para intentar meterse en la definición de la pole.
El piloto argentino del CFMOTO Gaviota Aspar Team completó una sólida actuación en un trazado donde debutó con la Moto3. Después de dedicar la sesión matutina a conocer el comportamiento de la moto y trabajar en la puesta a punto, dio un salto de rendimiento por la tarde y marcó un tiempo de 1m25s976, quedando a apenas 0s125 del indonesio Veda Pratama (Honda Team Asia), quien encabezó la tabla con 1m25s848.
La paridad fue una de las características de la jornada, con varios pilotos separados por apenas unas décimas, lo que aumentó el valor del sexto puesto conseguido por el argentino de 17 años.
"Hoy era mi primera vez con la Moto3 en este circuito y ha sido un día muy productivo. Me ha gustado el trazado y me he podido adaptar bien", destacó Morelli una vez finalizada la actividad.
El piloto explicó que el objetivo de la mañana fue encontrar una buena base para la puesta a punto y que por la tarde la prioridad pasó por asegurar el ingreso directo a la Q2.
"Lo más importante era clasificar directo en la Q2 y lo he logrado. Me siento bien en la vuelta rápida y mañana veremos dónde estamos en ritmo de carrera. Lo importante será clasificar lo más adelante posible; pelearé por estar en las dos primeras filas de la parrilla", aseguró.
Perrone no pudo sostener el ritmo
La otra cara de la jornada fue Valentín Perrone.
El representante del Red Bull KTM Tech3 había comenzado el viernes mostrando un ritmo prometedor. En la primera práctica registró un tiempo de 1m26s184 que lo ubicó segundo, apenas 188 milésimas por detrás del español Álvaro Carpe.
Sin embargo, el desarrollo de la práctica oficial fue muy diferente. En una sesión extremadamente ajustada, Perrone no consiguió mejorar lo suficiente su registro y terminó 18°, a 0s424 del mejor tiempo de Pratama, resultado que lo dejó fuera de los puestos de acceso directo a la Q2.
De esta manera, el piloto hispano-argentino deberá disputar este sábado la Q1 con el objetivo de avanzar a la definición de la clasificación.
Se viene la clasificación
La actividad en Sachsenring continuará este sábado con la última práctica libre y posteriormente la clasificación, donde Morelli buscará confirmar el gran rendimiento mostrado durante el viernes para pelear por las primeras filas de la grilla, mientras que Perrone intentará superar la Q1 para sumarse a la lucha por la pole en la undécima fecha del Campeonato Mundial de Moto3.