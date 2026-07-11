Las declaraciones de Lamine Yamal luego de la clasificación de España a las semifinales del Mundial 2026 provocaron una gran repercusión entre los hinchas argentinos, especialmente por la interpretación que algunos hicieron sobre sus dichos.
Scaloni sorprendió al respaldar a Lamine Yamal tras sus dichos sobre España y Francia
El entrenador argentino evitó la polémica y consideró razonable la mirada del delantero español sobre el cruce entre dos de los equipos señalados como candidatos al título.
El delantero español afirmó que el partido ante Francia era el cruce que “todo el mundo esperaba” y señaló que ambos seleccionados eran “las dos mejores selecciones del Mundial”. Sus palabras generaron críticas en redes sociales porque algunos usuarios consideraron que dejaban afuera del análisis a la Selección argentina, actual campeona del mundo y todavía en competencia.
La respuesta de Scaloni
En este marco, consultado por los dichos del atacante español durante la conferencia de prensa previa al encuentro de Argentina frente a Suiza por los cuartos de final, Lionel Scaloni evitó entrar en polémicas y respaldó la postura del futbolista.
“No escuché lo que dijo Lamine, pero claro que es una final anticipada si son dos grandes equipos, los dos favoritos. Uno de los dos va a quedar en el camino, lamentablemente”, expresó el entrenador argentino durante una conferencia de prensa.
El técnico consideró que el análisis de Yamal era razonable y destacó la importancia del duelo entre España y Francia, dos equipos considerados candidatos al título.
La reacción de los hinchas argentinos
Los comentarios del joven delantero español habían generado cuestionamientos entre varios simpatizantes argentinos, quienes interpretaron que la referencia a las “dos mejores selecciones” del torneo excluía al equipo dirigido por Scaloni.
Sin embargo, el entrenador argentino tomó distancia de esas críticas y aseguró que no veía inconvenientes en que Yamal destacara el enfrentamiento entre dos potencias europeas.
“No me parece mal lo que haya dicho porque es la realidad. Posiblemente son dos de los favoritos”, explicó Scaloni durante la conferencia.
Además, remarcó que en ese cruce solo uno de los equipos podrá avanzar a la final: “Lamentablemente, llegará solo uno”.
El vínculo de Scaloni con España
Más allá de la competencia deportiva, Scaloni mantiene una relación cercana con España, país donde vivió durante varios años y al que suele referirse con afecto.
En una entrevista concedida años atrás al programa radial español El Partidazo de COPE, el entrenador argentino había reconocido ese vínculo y no descartó la posibilidad de dirigir algún día a la selección española.
“España me dio un montón y es mi segunda casa. Me tratan increíblemente bien y me siento parte de este país”, había expresado en aquella oportunidad.