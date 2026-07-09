Automovilismo

Colapinto girará con el Lotus en el Festival de Goodwood

El piloto argentino participará este sábado de la tradicional trepada de velocidad al volante del histórico Lotus E20, el mismo monoplaza que condujo en el Road Show de Buenos Aires y con el que Kimi Räikkönen consiguió la última victoria de Lotus en la Fórmula 1.