Mientras la Fórmula 1 disfruta de un breve receso antes del Gran Premio de Bélgica, varios de sus protagonistas serán parte desde este jueves del tradicional Goodwood Festival of Speed, uno de los eventos más emblemáticos del automovilismo mundial que se desarrolla en Inglaterra.
Colapinto girará con el Lotus en el Festival de Goodwood
El piloto argentino participará este sábado de la tradicional trepada de velocidad al volante del histórico Lotus E20, el mismo monoplaza que condujo en el Road Show de Buenos Aires y con el que Kimi Räikkönen consiguió la última victoria de Lotus en la Fórmula 1.
Entre ellos estará Alpine, que tendrá una destacada participación con Pierre Gasly y Franco Colapinto como principales representantes. Ambos pilotos afrontarán la tradicional trepada de velocidad al volante del Lotus E20, el monoplaza con el que Kimi Räikkönen consiguió la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012, cuando la actual estructura de Enstone competía bajo el nombre de Lotus.
El E20 no será un auto desconocido para Franco. Es el mismo monoplaza que el piloto argentino condujo el pasado 26 de abril durante el Road Show organizado por Alpine en las calles de Buenos Aires, un evento que reunió a miles de fanáticos y permitió verlo por primera vez al volante de un Fórmula 1 en suelo argentino.
Gasly será el primero en salir a pista, y Colapinto tendrá su turno el sábado, en una de las jornadas de mayor convocatoria del festival. Junto a ellos también participarán el piloto de reserva Paul Aron, el piloto de Fórmula 2 Alex Dunne y la ganadora de una carrera de F1 Academy, Nina Gademan, quienes integrarán la delegación de Alpine durante el evento.
El Goodwood Festival of Speed se desarrollará entre el 9 y el 12 de julio y este año tendrá como lema "The Rivals – Epic Racing Duels" ("Los rivales: duelos épicos"), una celebración de algunas de las rivalidades más memorables de la historia del automovilismo.
Además de Alpine, el festival contará con la presencia de la mayoría de los equipos de Fórmula 1.
Mercedes participará con el líder del campeonato, Kimi Antonelli; Ferrari celebrará los 75 años de su primera victoria en la categoría; McLaren tendrá como figura a Lando Norris, mientras que Red Bull, Racing Bulls, Williams y Aston Martin también exhibirán autos históricos y actuales con la presencia de pilotos oficiales y de reserva.