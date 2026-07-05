Nicolás Varrone tuvo un cierre de fin de semana positivo en Silverstone. Después de una clasificación que lo dejó relegado al 19° puesto y de una Sprint complicada, el piloto de Van Amersfoort Racing mostró un mejor rendimiento este domingo y terminó 13° en la Feature Race, avanzando seis posiciones sobre una grilla muy competitiva.
Varrone remontó seis posiciones en Silverstone y cerró el fin de semana con una buena recuperación
El piloto argentino avanzó del 19° al 13° puesto en la carrera principal de la Fórmula 2. Nikola Tsolov hizo historia al conseguir su tercera victoria consecutiva y completar el doblete en Silverstone.
La competencia comenzó con un gran movimiento en la largada. Kush Maini aprovechó la tracción desde el tercer cajón para saltar al liderazgo, mientras que Nikola Tsolov volvió a demostrar el gran momento que atraviesa al pasar del quinto al segundo lugar en apenas las primeras curvas.
Varrone integró el grupo de pilotos que apostó por una detención temprana para cambiar los neumáticos blandos por los duros. Esa estrategia le permitió mantenerse en el ritmo del pelotón y comenzar a recuperar posiciones durante el segundo tramo de la carrera, aprovechando además las paradas de quienes habían elegido una táctica alternativa.
La definición quedó en manos de Tsolov. El piloto de Campos Racing alcanzó a Maini y, tras varios intentos, concretó el sobrepaso decisivo en la vuelta 20 con una maniobra por el mítico sector de Maggots y Becketts. Desde allí construyó una ventaja suficiente para quedarse con la victoria.
Detrás, Rafael Villagómez sacó rédito de una estrategia inversa. El mexicano realizó su parada en las vueltas finales para montar neumáticos blandos y, con un ritmo muy superior, escaló hasta el segundo lugar tras superar primero a Rafael Câmara, luego a Alexander Dunne y finalmente a Maini cuando restaban apenas dos vueltas.
Para Varrone, el 13° puesto no alcanzó para sumar puntos, pero sí representó una recuperación importante respecto al inicio del fin de semana. El argentino mostró un ritmo más consistente, evitó complicaciones en una carrera exigente y dejó mejores sensaciones de cara a la próxima fecha del campeonato.
Con este triunfo, Tsolov se convirtió en el primer piloto en la historia de la Fórmula 2 en conseguir tres victorias consecutivas y pasó a liderar el campeonato con 141 puntos, por delante de Gabriele Minì.
La próxima cita de la categoría será del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps, donde Varrone intentará trasladar el ritmo mostrado en carrera a una mejor posición de clasificación para pelear por los puntos desde el comienzo del fin de semana.