La actividad del sábado en Silverstone dejó mucho más que una pole position y un ganador de la Sprint. A pocas horas del Gran Premio de Gran Bretaña, las tendencias comienzan a marcar un escenario bastante claro: Mercedes aparece como el equipo a vencer, Ferrari se mantiene como el principal rival, McLaren confía en su ritmo de carrera y Red Bull todavía busca respuestas. Detrás de ellos, la pelea de la zona media promete ser intensa, con Alpine y Franco Colapinto obligados a aprovechar cada oportunidad para avanzar.
La Sprint dejó las pistas: las claves que pueden definir el Gran Premio de Gran Bretaña
Mercedes se perfila como favorito tras la Sprint, con Ferrari como principal rival. McLaren y Red Bull buscan mejorar su ritmo en el Gran Premio de Gran Bretaña.
La primera conclusión del fin de semana es que Mercedes llega con una pequeña ventaja sobre el resto. Andrea Kimi Antonelli no solo conquistó la pole position para la carrera del domingo, sino que también dejó una demostración de ritmo durante la Sprint. Tras seguir de cerca a Lewis Hamilton en las primeras vueltas, el italiano encontró el momento justo para superar al piloto de Ferrari y, una vez al frente, comenzó a construir una diferencia que nunca volvió a ponerse en discusión.
Los datos de la carrera corta respaldan esa sensación. En condiciones similares y con ambos autos rodando en aire limpio, el Mercedes mostró un ritmo superior al Ferrari, una diferencia que fue creciendo con el paso de las vueltas y que convierte a Antonelli en el gran candidato para pelear por la victoria.
Ferrari, sin embargo, también dejó motivos para ilusionarse. Después de un fin de semana complicado en Austria y de llegar a Silverstone con más dudas que certezas, el SF-26 respondió mucho mejor de lo esperado. Charles Leclerc partirá desde la primera fila y Lewis Hamilton lo hará desde la segunda, una posición que vuelve a alimentar la ilusión del público británico de ver al siete veces campeón luchar por una histórica décima victoria en casa.
La incógnita pasa por el ritmo de carrera. Mientras Ferrari fue muy competitivo a una vuelta, la Sprint dejó la impresión de que el Mercedes administra mejor el desgaste y mantiene un ritmo más consistente en los stints largos. El propio Hamilton fue sincero después de la clasificación al reconocer que, si Antonelli logra mantener la punta en la largada, será muy difícil seguirle el ritmo durante las 52 vueltas del Gran Premio.
Otro de los equipos que dejó mejores sensaciones pensando en la carrera fue McLaren. Aunque no consiguió meterse en la lucha por la pole, Lando Norris volvió a demostrar que el MCL40 suele crecer cuando el combustible baja y las tandas se hacen más largas. La Sprint confirmó que el conjunto de Woking dispone de un ritmo competitivo y que puede convertirse en un protagonista si la estrategia juega a su favor o aparece un Safety Car que reordene el pelotón.
En cambio, Red Bull continúa atravesando un momento de incertidumbre. Max Verstappen volvió a expresar su descontento con el comportamiento del RB22 y señaló problemas tanto de equilibrio como de velocidad punta, especialmente en las rectas. Mientras el neerlandés sigue buscando respuestas, Isack Hadjar volvió a destacarse al superar a su compañero en clasificación y consolidar el gran momento que atraviesa en esta temporada.
La zona media también dejó conclusiones importantes. Racing Bulls confirmó el importante salto de rendimiento que había mostrado una semana atrás en Austria y parece haberse consolidado como la referencia del segundo grupo. Audi, por su parte, volvió a quedar muy cerca de ingresar al Top 10, mientras que Alpine parece haber perdido el terreno que había recuperado en las primeras fechas del campeonato.
Ese escenario obliga al equipo francés a apostar por una carrera inteligente. Franco Colapinto largará desde el 19° puesto luego del despiste sufrido en la clasificación y necesitará aprovechar cada alternativa que ofrezca una competencia tan extensa como impredecible. La estrategia, una eventual neutralización o incluso un cambio en las condiciones meteorológicas pueden convertirse en aliados para recuperar posiciones y acercarse a la zona de puntos.
Aunque Pirelli proyecta una carrera mayoritariamente a una sola detención, Silverstone suele ofrecer escenarios cambiantes. La combinación de curvas de alta velocidad, diferencias mínimas entre los equipos y un clima siempre incierto puede modificar cualquier pronóstico en cuestión de minutos.
La Sprint fue apenas un anticipo, pero dejó señales difíciles de ignorar. Mercedes parte con una ventaja, Ferrari intentará sostener el desafío, McLaren espera crecer con el paso de las vueltas y Red Bull aún busca recuperar protagonismo. Detrás, Colapinto tendrá por delante una carrera de reconstrucción en un circuito donde las oportunidades suelen aparecer para quienes saben esperar el momento indicado. Silverstone ya mostró algunas de sus cartas; ahora resta saber si el Gran Premio confirmará esas tendencias o volverá a demostrar por qué es uno de los escenarios más impredecibles de la Fórmula 1.
Alpine respaldó a Colapinto
El piloto argentino había atribuido el despiste de la clasificación a un fallo en el piso del A526. Horas después, la escudería francesa confirmó que los datos de la telemetría registraron un comportamiento inusual del monoplaza, una explicación poco habitual durante un fin de semana de competencia. Colapinto había quedado al borde de la eliminación durante la Q1, pero estaba mejorando sus registros y tenía parciales suficientes para meterse entre los 15 mejores cuando perdió repentinamente la parte trasera del auto en la secuencia de Becketts, a más de 300 km/h.
"Sinceramente no entiendo por qué perdí el auto. Hice exactamente lo mismo que antes y la parte trasera se fue completamente, muy, muy temprano en la curva. Es un poco decepcionante, porque el auto se sentía un poco mejor que antes y que en la clasificación sprint", explicó el argentino apenas terminó la sesión.
Más tarde, a través de sus redes sociales, el piloto fue todavía más preciso al señalar cuál creía que había sido el origen del incidente.
"Viene siendo un finde difícil... buena carrera sprint y buena largada, pero faltos de ritmo y velocidad... Después un trompo a 300 km/h gracias a un fallo en el piso hizo que se me acomodaran las ideas para mañana. ¡A remontar todo lo que se pueda, vamos por un mejor domingo!"
"Vimos algo inusual en los datos que probablemente provocó el despiste", fue la única explicación que entregó la escudería francesa, confirmando que la telemetría registró un comportamiento anormal del monoplaza en el momento del trompo.
Más allá del incidente puntual, Colapinto también hizo referencia a las dificultades que atraviesa Alpine con el desarrollo del A526. El argentino explicó que las últimas actualizaciones aerodinámicas modificaron el comportamiento del auto y que esos cambios parecen afectar especialmente su estilo de conducción.
"Creo que las características aerodinámicas definitivamente cambiaron en cuanto a lo que hace la aerodinámica a lo largo del rango de velocidades y cuánto apoyo nos proporciona. Ese cambio en el balance aerodinámico es un poco diferente y quizá nos esté afectando, probablemente a mí un poco más por mi forma de manejar", explicó.
Aun así, destacó que durante la clasificación el equipo había encontrado una dirección positiva en la puesta a punto.
"Hemos estado intentando encontrar una solución y creo que hoy, en la clasificación, el auto se sentía mejor en las curvas de baja y media velocidad. Por supuesto, realmente no sé por qué perdí el auto, porque era una curva que se hace a fondo y con clipping, y durante todo el fin de semana había sido muy estable y con subviraje. Tenemos que entender un poco qué pasó, pero, en general, sentí que la dirección que tomamos era mejor, así que ojalá podamos hacer una buena largada mañana y avanzar."
Con esa explicación oficial, Alpine despejó parte de las dudas que había dejado el incidente del sábado. Ahora, el desafío para Colapinto será transformar esas mejores sensaciones encontradas en la puesta a punto en una remontada durante el Gran Premio de Gran Bretaña, donde partirá desde el 19° puesto