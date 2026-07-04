La grilla de partida del Gran Premio de Gran Bretaña de Formula 1 sufrió una modificación horas después de la clasificación. Los comisarios deportivos penalizaron con tres puestos a Pierre Gasly por haber obstaculizado a Lance Stroll durante la Q1, por lo que el francés cayó del 12° al 15° lugar de largada. La sanción benefició a Nico Hülkenberg, Oliver Bearman y Carlos Sainz Jr., que avanzaron una posición cada uno, mientras que Franco Colapinto mantuvo el 19° puesto conseguido en la clasificación.
Gasly fue sancionado y Alpine afronta un domingo cuesta arriba en Silverstone
El piloto francés recibió una penalización de tres puestos en la grilla tras obstaculizar a Stroll, complicando aún más el panorama para la escudería, que tendrá a Franco Colapinto largando desde la 19ª posición.
La jornada dejó un sabor amargo para Alpine. Más allá del despiste de Colapinto en Becketts durante la Q1, el equipo reconoció que sigue sin encontrar el rendimiento necesario a una vuelta, aunque mantiene expectativas para la carrera gracias al mejor comportamiento del A526 con el tanque lleno.
"Con el trabajo que hizo el equipo entre las sesiones y las mejoras en el comportamiento del auto, especialmente en las curvas lentas y medias, fue una decepción terminar el día de esta manera", explicó Colapinto.
El argentino también reveló qué provocó el trompo que lo dejó sin chances de avanzar a la Q2.
"Perdí la parte trasera al pasar por Becketts y me tomó completamente por sorpresa. No fue algo que hubiera sentido antes en esa curva, que normalmente se hace a fondo con estos autos. Fue algo bastante inusual, así que tendremos que analizar los datos para entender qué ocurrió."
Pese al resultado, Colapinto destacó el rendimiento mostrado durante la Sprint, donde el Alpine se comportó mejor con mayor carga de combustible.
"Corrimos bien en la Sprint y el auto fue más competitivo con mucho combustible, aunque todavía no alcanza para pelear con Racing Bulls. Eso nos da algo de esperanza para mañana y ojalá podamos recuperar algunas posiciones."
El cierre del argentino también reflejó el desafío que tendrá por delante.
"Haremos todo lo posible sabiendo que será una carrera complicada desde donde largamos. Silverstone es un circuito muy divertido para correr, así que esperamos tener buenas batallas y ver dónde terminamos."
Gasly compartió el diagnóstico de su compañero. El francés consideró que el equipo está un paso por detrás de sus rivales directos y señaló que la pelea estará centrada en Racing Bulls y Audi.
"Aprendimos algunas cosas en la Sprint que intentaremos aplicar en la carrera para luchar con ellos por algunos puntos. Será difícil, pero aquí las carreras suelen ser largas y puede pasar cualquier cosa."
En la misma línea, el director deportivo Steve Nielsen reconoció que Alpine volvió a evidenciar una de sus principales debilidades de la temporada: el auto rinde mejor en tandas largas que en clasificación.
"Largamos demasiado atrás y eso hace mucho más difícil pelear por los puntos. Sabemos que debemos encontrar más rendimiento a una vuelta, pero los puntos se reparten el domingo y haremos todo lo posible para mejorar nuestras posiciones", resumió.
Con Gasly 15° y Colapinto 19°, Alpine afrontará un Gran Premio de Gran Bretaña en el que la estrategia y el ritmo de carrera serán fundamentales para intentar meterse en la lucha por la zona de puntos.