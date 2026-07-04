Franco Colapinto no tuvo la clasificación esperada en el Gran Premio de Gran Bretaña y largará desde el 19° puesto en la carrera que la Fórmula 1 disputará este domingo en el circuito de Silverstone. El piloto argentino quedó eliminado en la Q1 luego de sufrir un despiste cuando estaba realizando su último intento para avanzar a la siguiente instancia.
Colapinto largará 19° en Silverstone tras una clasificación complicada
El piloto de Alpine quedó eliminado en la primera tanda luego de un despiste que frustró su último intento de avanzar. Antonelli dominó la clasificación y encabezará la grilla del Gran Premio de Gran Bretaña.
Al volante del Alpine A526, Colapinto registró un mejor tiempo de 1m31s321, marca que lo dejó a 543 milésimas de Alexander Albon (Williams), quien ocupó el último lugar de clasificación para la Q2. El argentino también quedó a poco más de dos segundos del mejor registro de la primera tanda, establecido por Isack Hadjar (Red Bull).
Su compañero de equipo, Pierre Gasly, sí logró superar el primer corte con un tiempo de 1m30s345, aunque luego sería eliminado en la Q2.
Junto a Colapinto también quedaron fuera en la primera ronda Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Pérez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Fernando Alonso (Aston Martin).
Un despiste que frustró una vuelta prometedora
El momento decisivo para Colapinto llegó en los minutos finales de la Q1. Mientras mejoraba sus parciales en busca de meterse entre los 16 mejores, perdió el control del Alpine en la rápida zona de Becketts y debió abortar su vuelta.
Tras la clasificación, el piloto de Pilar explicó lo sucedido por radio con el equipo.
"Es como si hubiera perdido el agarre por completo; perdí totalmente la parte trasera". Desde el box de Alpine respondieron que no encontraron una causa evidente para el incidente.
"No hay una razón obvia de por qué sucedió. Hubo un ligero cambio de viento, pero no parece determinante".
El episodio recordó al protagonizado minutos antes por George Russell, quien también perdió el control de su Mercedes en la curva Luffield. Sin embargo, el británico apenas rozó el muro, pudo continuar y avanzar sin inconvenientes a la siguiente fase de la clasificación.
La Q2 dejó varias sorpresas
La segunda tanda clasificatoria también tuvo eliminaciones de peso. Quedaron fuera Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) y Alexander Albon (Williams).
En esa instancia comenzó a imponerse Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes marcó un tiempo de 1m28s493, anticipando el gran rendimiento que terminaría confirmando en la definición de la pole.
Antonelli confirmó su dominio
En la Q3, Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué lidera el campeonato y se quedó con la pole position gracias a un registro de 1m28s111.
Para el italiano de apenas 19 años fue su quinta pole de la temporada, luego de las obtenidas en China, Japón, Miami y Mónaco. En cada una de esas oportunidades convirtió la posición de privilegio en victoria, por lo que buscará repetir la historia este domingo en Silverstone.
Antonelli llega además en un gran momento tras imponerse en la Carrera Sprint, resultado que le permitió ampliar su ventaja en el campeonato a 43 puntos sobre su compañero George Russell.
Las Ferrari volvieron a mostrarse competitivas, aunque no pudieron destronar al piloto de Mercedes. Charles Leclerc clasificó segundo, Lewis Hamilton fue tercero y George Russell ocupó el cuarto lugar. Isack Hadjar completó los cinco mejores de la clasificación.
Con este panorama, Colapinto afrontará una carrera exigente desde el fondo de la grilla, con el objetivo de avanzar posiciones en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.