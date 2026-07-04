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Colapinto: "Es un auto inestable; una vuelta hace una cosa y la otra, otra"

El piloto argentino no encontró una explicación inmediata al trompo que lo dejó fuera de la Q2 en Silverstone. Reconoció que el Alpine había mejorado respecto al viernes, pero volvió a insistir en la falta de consistencia del A526.

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 tras sufrir un trompo en Silverstone. Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 tras sufrir un trompo en Silverstone.
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Franco Colapinto terminó la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña con más preguntas que respuestas. El trompo que sufrió en la rápida secuencia de Maggotts y Becketts lo dejó sin posibilidades de avanzar a la Q2, pero lo que más llamó la atención fue su desconcierto al momento de explicar qué había ocurrido.

"Es rarísimo. Me hizo acordar a lo que pasó en Austria. Doblé y, apenas doblé, perdí muy de golpe la parte de atrás", describió el piloto argentino pocos minutos después de bajarse del Alpine.

Un despiste inesperado en el momento menos pensado

El despiste ocurrió cuando buscaba mejorar su tiempo en la Q1. Colapinto logró regresar a la pista, pero el incidente condicionó el resto de la sesión y terminó clasificando en el 19° puesto para el Gran Premio del domingo.

Más allá del resultado, el argentino explicó que todavía no encuentra una razón clara para la pérdida de adherencia que sufrió en uno de los sectores más rápidos del circuito británico.

"En la vuelta anterior ya había tenido que corregir ahí. Esta vez no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el porqué; la razón todavía no la sé. Ahora vamos a mirar la data e intentar entender un poco qué pasó. Es una curva que se hace a fondo y no hay mucho para corregir", señaló.

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El piloto de Pilar lamentó especialmente que el incidente llegara en un momento en el que empezaba a sentirse más cómodo con el auto. Después de una Sprint positiva, el equipo había realizado algunos cambios en la puesta a punto que, según explicó, habían mejorado el comportamiento del Alpine.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 3, 2026 Alpine's Franco Colapinto during sprint qualifying REUTERS/Andrew BoyersEl piloto argentino aseguró que todavía no encuentra una explicación para la pérdida de adherencia del Alpine. Foto: Reuters.

Las dudas sobre el comportamiento del Alpine vuelven a escena

"Fue una pena porque me sentía mejor que antes de la Sprint. Habíamos hecho unos cambios que creo que fueron positivos y el ritmo de carrera había sido bueno", comentó.

Sin embargo, Colapinto volvió a referirse a una dificultad que viene mencionando desde hace varias competencias: la falta de consistencia del A526. "Es muy difícil intentar entenderlo. Es un auto inestable; una vuelta hace una cosa y la otra, otra. Tenemos que intentar mejorarlo", afirmó.

En ese sentido, reconoció que algunos aspectos habían evolucionado respecto al viernes, aunque el problema que derivó en el trompo apareció de manera inesperada.

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"Creo que mejoró un poco respecto a ayer en el balance de las curvas lentas, pero en ese momento se me fue toda la parte de atrás y lo perdí. Todavía no entiendo qué pasó, pero ahora hay que analizar todo y entender qué tenemos que mejorar", concluyó.

Pese al golpe que significó quedar eliminado en la Q1, Colapinto buscará recuperarse este domingo en Silverstone. El argentino confía en que el ritmo mostrado por el Alpine durante la carrera Sprint pueda darle una oportunidad para avanzar desde el 19° lugar de la grilla y cerrar el fin de semana con una remontada.

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