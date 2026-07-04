Mattia Colnaghi completó este sábado la carrera Sprint de la Fórmula 3 en Silverstone con un 15° puesto, en una competencia que ofreció muy pocas oportunidades de sobrepaso y donde el desarrollo quedó prácticamente definido desde las primeras vueltas.
Colnaghi no encontró espacios para avanzar y cerró la Sprint de Silverstone en el 15° puesto
El piloto de MP Motorsport había largado 14° gracias a la inversión parcial de la grilla, pero perdió una posición y cruzó la bandera a cuadros 15°, sin posibilidades de acercarse a la zona de puntos.
El piloto de MP Motorsport había largado 14° gracias a la inversión parcial de la grilla, pero perdió una posición y cruzó la bandera a cuadros 15°, sin posibilidades de acercarse a la zona de puntos.
Más allá del resultado, el desarrollo de la carrera ayuda a explicar lo sucedido. Durante gran parte de las 18 vueltas se formó un extenso tren de DRS que dificultó cualquier intento de adelantamiento. Salvo algunas maniobras entre los pilotos que peleaban por el podio, el pelotón permaneció muy compacto y las posiciones apenas variaron.
Puestos intermedios
En ese contexto, Colnaghi quedó inmerso en el grupo que luchó por los puestos intermedios. El único cambio significativo para el argentino fue el adelantamiento del japonés Jin Nakamura, mientras que en el tramo final rodó junto al mexicano Ernesto Rivera y al japonés Kanato Le, sin encontrar el espacio necesario para recuperar la posición perdida.
La diferencia con la pelea de punta fue evidente. Mientras el grupo medio permanecía prácticamente estancado, el estadounidense Ugo Ugochukwu aprovechó la pole obtenida por la inversión de la grilla para dominar la carrera de principio a fin. El piloto de Campos Racing construyó una ventaja de 17 segundos sobre el resto del pelotón y se convirtió en el primer piloto en repetir victoria esta temporada.
El podio lo completaron Yevan David, que consiguió el primer podio de un piloto de Sri Lanka en la historia de la categoría, y Théophile Nael, quien superó a Matteo De Palo en la última curva para quedarse con el tercer puesto.
Con este resultado, Ugochukwu estiró su liderazgo en el campeonato hasta los 89 puntos, consolidándose como el principal candidato al título tras cinco fechas.
Lo que viene
Para Colnaghi, la Sprint dejó más aprendizaje que recompensa. El ritmo fue suficiente para mantenerse dentro del pelotón, pero no alcanzó para romper un desarrollo muy condicionado por el DRS y la escasa degradación de neumáticos, dos factores que redujeron al mínimo las oportunidades de avanzar.
La revancha llegará este domingo con la Feature Race, una prueba de mayor duración en la que la gestión de los neumáticos y la estrategia suelen abrir más posibilidades para progresar en un circuito tan exigente como Silverstone.