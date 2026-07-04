Fórmula 3

Colnaghi no encontró espacios para avanzar y cerró la Sprint de Silverstone en el 15° puesto

El piloto de MP Motorsport había largado 14° gracias a la inversión parcial de la grilla, pero perdió una posición y cruzó la bandera a cuadros 15°, sin posibilidades de acercarse a la zona de puntos.