La selección de Colombia dio un nuevo paso en el Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City y asegurarse un lugar en los octavos de final. Tras el encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo destacó el desempeño de sus dirigidos, resaltó la entrega del plantel y aseguró que el funcionamiento colectivo sigue siendo la principal fortaleza del equipo.
Lorenzo valoró el funcionamiento de Colombia y ya piensa en Suiza
El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, destacó el rendimiento de su equipo tras la victoria por 1-0 sobre Ghana que aseguró el pase a los octavos de final del Mundial 2026. El técnico argentino elogió el funcionamiento colectivo, valoró la solidez defensiva y comenzó a palpitar el duelo frente a Suiza.
El técnico argentino reconoció que el partido fue exigente, pero consideró que Colombia hizo méritos suficientes para conseguir una victoria más amplia y sellar con justicia la clasificación a la siguiente instancia del certamen.
Un triunfo trabajado para seguir en carrera
En conferencia de prensa, Lorenzo valoró la actuación de sus futbolistas y no ocultó su satisfacción por el nivel mostrado.
"La verdad que hicieron un partidazo los muchachos. Por momentos nos metimos un poquito atrás porque el juego nos llevó. Ellos son un equipo muy ordenado, defienden bien y cuando atacan abren la cancha y tiran muchos centros, nos complicaron un poco. Pero tuvimos seis o siete situaciones para liquidarlo y no pudimos", analizó.
El entrenador también expresó su deseo de que Luis Díaz vuelva a encontrarse con el gol en los próximos compromisos y destacó el acompañamiento de los hinchas colombianos que alentaron al equipo durante todo el encuentro en Kansas City.
El valor del juego colectivo
Lorenzo volvió a remarcar una de las ideas que sostiene desde el inicio de su ciclo al frente del seleccionado cafetero: priorizar el funcionamiento del equipo por encima de las individualidades.
"La manera que concibo el fútbol es asociada, colectiva, armando pequeñas sociedades en distintos sectores de la cancha. La Selección trabaja desde el primer minuto para conseguir un funcionamiento colectivo que haga destacar a las individualidades, y no al revés", explicó.
Entre los rendimientos individuales, el entrenador destacó especialmente la tarea del mediocampista Gustavo Puerta, a quien definió como "un volante completo, inteligente y con mucha personalidad pese a su juventud", además de valorar su capacidad para manejar los tiempos del partido.
Asimismo, consideró que uno de los aspectos más positivos del encuentro fue el trabajo defensivo del equipo.
"Valoro el hecho de no haber sufrido llegadas claras del rival", afirmó, aunque reconoció que Colombia deberá mejorar la eficacia para transformar en goles la cantidad de oportunidades que genera.
James, Córdoba y el próximo desafío ante Suiza
Pensando en los octavos de final, donde Colombia enfrentará a Suiza, Lorenzo anticipó que espera un rival muy competitivo.
El entrenador describió al conjunto europeo como un equipo ordenado, con futbolistas de buen nivel desde la mitad de la cancha hacia adelante y con un funcionamiento consolidado desde hace varios años.
También hizo referencia a las dificultades logísticas que presenta un Mundial disputado en tres países.
"Es duro cambiar de clima, de país y de horarios según si estás más al este o más al oeste", comentó al analizar el desgaste que implica el traslado constante entre sedes.
En cuanto a las cuestiones físicas, Lorenzo aclaró que la salida de James Rodríguez durante el entretiempo respondió exclusivamente a una decisión táctica y descartó que se tratara de una lesión.
Distinta es la situación del delantero Jhon Córdoba, quien terminó el encuentro con una molestia muscular.
"Tiene un pinchazo", explicó el técnico, aunque señaló que será sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión y evaluar si podrá estar disponible para el compromiso frente a Suiza.
Con la clasificación asegurada, Colombia buscará ahora mantener el nivel mostrado ante Ghana para seguir avanzando en un Mundial en el que vuelve a ilusionarse con ser protagonista.