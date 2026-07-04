"Hicieron un partidazo los muchachos"

Lorenzo valoró el funcionamiento de Colombia y ya piensa en Suiza

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, destacó el rendimiento de su equipo tras la victoria por 1-0 sobre Ghana que aseguró el pase a los octavos de final del Mundial 2026. El técnico argentino elogió el funcionamiento colectivo, valoró la solidez defensiva y comenzó a palpitar el duelo frente a Suiza.