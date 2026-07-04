Fórmula 2

Varrone cerró una Sprint cuesta arriba en Silverstone, con un podio del otro lado del box

El argentino mostró un rendimiento prometedor en el primer intento de la clasificación del viernes, cuando llegó a ubicarse entre los primeros puestos antes de que la evolución de la pista cambiara el panorama. Sin embargo, todavía le cuesta transformar ese potencial en resultados consistentes a lo largo del fin de semana.