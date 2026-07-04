La carrera Sprint de la Fórmula 2 en Silverstone dejó un sabor amargo para Nicolás Varrone.
Varrone cerró una Sprint cuesta arriba en Silverstone, con un podio del otro lado del box
El argentino mostró un rendimiento prometedor en el primer intento de la clasificación del viernes, cuando llegó a ubicarse entre los primeros puestos antes de que la evolución de la pista cambiara el panorama. Sin embargo, todavía le cuesta transformar ese potencial en resultados consistentes a lo largo del fin de semana.
El argentino finalizó 18° tras una competencia en la que nunca pudo meterse en la pelea por los puntos, mientras que, con el mismo auto, su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, consiguió un inesperado tercer puesto.
El contraste fue una de las grandes historias de la jornada.
Después de una clasificación complicada, en la que Varrone había terminado 19°, el piloto de Ingeniero Maschwitz necesitaba una carrera con alternativas para avanzar. Sin embargo, la Sprint ofreció muy pocas oportunidades de sobrepaso y quedó condicionado desde el inicio al tránsito del pelotón.
La victoria quedó para Nikola Tsolov
Del otro lado del box, Villagómez aprovechó una excelente largada y se mantuvo siempre entre los protagonistas. El mexicano defendió el tercer lugar hasta la bandera a cuadros y le dio a Van Amersfoort Racing uno de los mejores resultados de la temporada.
La victoria quedó para Nikola Tsolov, que protagonizó una espectacular definición. El piloto de Campos Racing siguió durante varias vueltas al líder Gabriele Minì hasta que encontró su oportunidad en el último giro. Un bloqueo de Minì en The Loop le permitió activar el DRS sobre la recta Wellington y completar el adelantamiento que le dio su quinta victoria del año.
Minì debió conformarse con el segundo puesto, mientras Villagómez completó el podio tras sostener un gran ritmo durante las 21 vueltas.
El triunfo también modificó la pelea por el campeonato. Tsolov alcanzó los 116 puntos e igualó a Minì en la cima de las posiciones, aunque pasó a liderar el certamen gracias a contar con cinco victorias en la temporada, contra las dos del italiano.
La revancha llegará este domingo
Para Varrone, en cambio, la Sprint volvió a dejar en evidencia una asignatura pendiente.
El argentino mostró un rendimiento prometedor en el primer intento de la clasificación del viernes, cuando llegó a ubicarse entre los primeros puestos antes de que la evolución de la pista cambiara el panorama. Sin embargo, todavía le cuesta transformar ese potencial en resultados consistentes a lo largo del fin de semana.
La revancha llegará este domingo con la carrera principal de Silverstone. La Feature Race, con parada obligatoria en boxes y una estrategia mucho más abierta que la Sprint, suele ofrecer mayores oportunidades para recuperar posiciones, un escenario que Varrone intentará aprovechar para revertir un sábado que volvió a dejar más interrogantes que certezas.