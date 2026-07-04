Fórmula 1

Silverstone apunta a una sola parada: la estrategia que puede definir el Gran Premio

Tras la clasificación, Pirelli revisó sus previsiones y concluyó que el desgaste de los neumáticos fue menor al esperado. Todo indica que la mayoría de los equipos apostará por una única detención en boxes, aunque un Auto de Seguridad podría cambiar por completo el desarrollo de la carrera.