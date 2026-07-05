Franco Colapinto volvió a demostrar que los domingos son su mejor terreno. Después de largar desde el 19° puesto, el piloto argentino protagonizó una gran remontada, avanzó diez posiciones para terminar noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña y volvió a sumar puntos para Alpine en la carrera de casa de la escudería.
Colapinto brilló en Silverstone, apuntó contra Gasly y dejó una frase que hizo ruido: "Lo hablaremos después"
El piloto argentino avanzó diez posiciones este domingo y logró puntos para Alpine. Un roce con su compañero dejó un tema pendiente en el equipo.
El piloto de Pilar fue uno de los grandes protagonistas del día. Aprovechó el buen ritmo del A526, administró los neumáticos con inteligencia y terminó capitalizando una competencia cambiante para rescatar dos puntos importantes en la lucha del equipo en el campeonato de constructores.
"Fue una buena carrera, creo que hice una muy buena carrera y una buena largada. A veces, la injusticia en algún punto llega a su fin y tenemos un poquito de buena suerte de nuestro lado. Estoy contento", resumió Colapinto al analizar su actuación.
El argentino destacó especialmente el rendimiento del auto durante el primer stint.
"Largando 19° hice una muy buena largada y tuve muy buen ritmo con las gomas medias. Creo que hice todo bien", aseguró.
Sin embargo, reveló que el tramo final no fue sencillo por un inconveniente inesperado.
"Las últimas 20 vueltas fui con un ojo prácticamente tapado. Se me bajó el pelo, no veía nada de un lado. No sé qué pasó con la balaclava, pero un ojo lo tenía tapado y en las curvas rápidas se me complicaba un poco. Para la próxima me corto el pelo", comentó entre risas.
La carrera también dejó un momento de tensión dentro de Alpine. En la primera vuelta, Pierre Gasly realizó una maniobra defensiva que estuvo muy cerca de terminar en un toque entre los dos autos del equipo. Colapinto expresó su fastidio por radio y, una vez terminada la competencia, confirmó que el episodio no quedó olvidado.
"Vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca de chocarme. Lo hablaremos después", afirmó el argentino, dejando en claro que el incidente será analizado puertas adentro del equipo.
Pese a ese momento, Colapinto valoró el resultado conseguido en un fin de semana exigente para Alpine.
"Estoy contento con los puntos. Fue una forma de limitar daños porque los Racing Bulls estuvieron muy rápidos durante todo el fin de semana y hoy también. Era una carrera difícil, además era la carrera de casa para el equipo, así que obviamente fue un día positivo", explicó.
De todos modos, reconoció que todavía queda margen para seguir creciendo.
"Hay mucho por entender y mejorar porque todavía estamos complicados comparados con Racing Bulls y los demás", concluyó.
La actuación en Silverstone volvió a confirmar una tendencia que se repite en las últimas fechas: aunque el Alpine todavía sufre en clasificación, Colapinto consigue transformar los domingos en su mejor carta de presentación. Esta vez lo hizo con una remontada de diez posiciones, puntos importantes para el equipo y una actuación que volvió a dejarlo entre los pilotos más destacados de la carrera.