Charles Leclerc volvió a sonreír en la Fórmula 1. El monegasco llevó a Ferrari nuevamente a lo más alto al imponerse en un Gran Premio de Gran Bretaña que tuvo de todo: una largada decisiva, estrategias cruzadas, un inesperado problema mecánico que dejó sin respuestas a Mercedes cuando parecía tener una chance concreta de pelear por la victoria y un final neutralizado por el Auto de Seguridad tras el accidente de Max Verstappen.
Leclerc volvió a la victoria en Silverstone y Colapinto firmó otra gran remontada para sumar con Alpine
El piloto de Ferrari ganó un Gran Premio de Gran Bretaña que cambió por completo cuando Andrea Kimi Antonelli sufrió un problema mecánico mientras peleaba por el triunfo. George Russell heredó el segundo lugar y Lewis Hamilton completó provisoriamente el podio, aunque quedó bajo investigación tras la carrera.
La carrera empezó a definirse apenas se apagaron los semáforos. Andrea Kimi Antonelli no pudo aprovechar la pole position y Ferrari reaccionó de inmediato. Leclerc tomó el liderazgo, mientras Lewis Hamilton también dejó atrás al joven italiano antes de completar el primer giro.
Mercedes reaccionó rápidamente y Antonelli recuperó la segunda posición con un gran sobrepaso sobre Hamilton. A partir de ese momento comenzó otra carrera, mucho más estratégica. Ferrari decidió detener temprano a Leclerc para proteger el liderazgo, mientras Mercedes apostó por estirar el primer stint del italiano con la intención de darle neumáticos más frescos para el tramo decisivo.
La estrategia parecía encaminada a darle resultado a las Flechas de Plata. Tras su parada, Antonelli regresó a la pista a pocos segundos de Leclerc y con un ritmo que invitaba a pensar en una definición directa entre ambos. Sin embargo, todo cambió en la vuelta 41.
El italiano reportó un problema en la parte delantera izquierda de su Mercedes y debió ingresar de urgencia a los boxes. El equipo intentó solucionar el inconveniente, pero una segunda detención terminó por derrumbar cualquier posibilidad de luchar por la victoria. De pelear por el primer puesto pasó a quedar fuera de la discusión por el podio y, además, una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista complicó todavía más su clasificación.
Con el principal rival fuera de combate, Leclerc administró la diferencia mientras detrás suyo seguían cambiando las posiciones. George Russell parecía haber quedado sin posibilidades tras sufrir un pinchazo lento que lo obligó a realizar una parada extra, mientras Max Verstappen comenzaba a presionar a Hamilton en la pelea por el segundo lugar.
Pero Silverstone todavía tenía reservado un último golpe de escena.
Cuando restaban apenas cuatro vueltas, Verstappen perdió el control de su Red Bull en la curva Stowe y terminó atrapado en la grava. El incidente obligó al ingreso del Auto de Seguridad y volvió a alterar la estrategia. La mayoría de los pilotos aprovechó para colocar neumáticos blandos, pero Mercedes decidió dejar a Russell en pista. La apuesta resultó perfecta: el británico heredó el segundo lugar por delante de Hamilton.
La carrera ya no volvió a relanzarse. El Auto de Seguridad encabezó el pelotón hasta la bandera a cuadros y Leclerc selló una victoria construida con autoridad desde la largada. Russell terminó segundo y Hamilton cruzó tercero, aunque el británico quedó bajo investigación por una presunta infracción durante un período de bandera amarilla. Al cierre de esta edición, los comisarios deportivos todavía no habían emitido una resolución.
Colapinto volvió a construir su carrera desde la largada
Si Ferrari tuvo motivos para celebrar, Alpine también se fue de Silverstone con sensaciones muy positivas. Franco Colapinto volvió a demostrar que las largadas son uno de sus puntos fuertes y transformó un complicado 19° puesto de partida en un valioso noveno lugar.
El argentino ganó cinco posiciones en apenas las dos primeras vueltas y rápidamente se metió en la pelea por la zona de puntos. A partir de allí sostuvo un ritmo consistente, ejecutó una estrategia sin errores y aprovechó cada oportunidad para seguir avanzando hasta cruzar la meta entre los diez mejores.
Pierre Gasly completó el trabajo del equipo francés al finalizar décimo, permitiendo que Alpine colocara nuevamente a sus dos autos en la zona de puntos después de un viernes que había comenzado con muchas dudas.
Detrás del podio finalizaron Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, mientras que Colapinto y Gasly completaron el top 10.
Silverstone dejó conclusiones importantes. Ferrari confirmó que atraviesa su mejor momento de la temporada y volvió a convertir su ritmo en una victoria con Leclerc. Mercedes, en cambio, se quedó con la frustración de ver escapar un triunfo que parecía posible por un problema mecánico inesperado. Alpine, por su parte, volvió a mostrar señales de crecimiento: después de un inicio de fin de semana complicado, consiguió llevar a sus dos pilotos a los puntos y ratificó que empieza a encontrar mayor consistencia en carrera.