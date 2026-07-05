Fórmula 1

Leclerc volvió a la victoria en Silverstone y Colapinto firmó otra gran remontada para sumar con Alpine

El piloto de Ferrari ganó un Gran Premio de Gran Bretaña que cambió por completo cuando Andrea Kimi Antonelli sufrió un problema mecánico mientras peleaba por el triunfo. George Russell heredó el segundo lugar y Lewis Hamilton completó provisoriamente el podio, aunque quedó bajo investigación tras la carrera.