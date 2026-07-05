Fórmula 1

Con Colapinto, los pilotos sorprendieron con un desfile en autos de Lego antes de Silverstone

La previa del Gran Premio de Gran Bretaña tuvo un momento inusual: los 22 pilotos recorrieron el circuito en pequeños vehículos construidos con miles de piezas de Lego. La iniciativa dividió opiniones y Max Verstappen fue uno de los más críticos.