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Cómo ver en vivo este domingo la carrera del Gran Premio de Reino Unido

La actividad de la máxima categoría del automovilismo no tuvo descanso tras Austria. Una nueva oportunidad para Franco Colapintop y Alpine.

Franco Colapinto rodando en Silverstone. Crédito: REUTERSFranco Colapinto rodando en Silverstone. Crédito: REUTERS
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Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Reino Unido de la Fórmula 1 con la continuidad de Franco Colapinto en la actividad tras el 15° puesto en Austria la semana pasada.

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El piloto argentino y su escudería Alpine buscarán regresar a los puntos, en el marco de una temporada de mayores expectativas respecto a la anterior y con un inicio auspicioso.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 3, 2026 Alpine's Franco Colapinto signs autographs for fans ahead of practice REUTERS/Suzanne PlunkettFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Suzanne Plunkett

Colapinto se ubica en la 12° colocación de la tabla de posiciones del Campeonato de Pilotos con 16 puntos, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, está 9° con 41. Alpine se mantiene 5° con 57 unidades en el Campeonato de Constructores.

Este domingo, el argentino larga desde las 19º posición, luego de quedar eliminado en la Q1 de la prueba del sábado. A primera hora de dicha jornada, finalizó 12° en la carrera sprint tras largar 14º.

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Cuándo se corre y cómo verlo

La carrera se disputa este domingo 28 de julio desde las 11, hora argentina, con transmisión de Disney+, Fox Sports y F1 TV.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 3, 2026 Alpine's Franco Colapinto during sprint qualifying REUTERS/Andrew BoyersFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Andrew Boyers

La Fórmula 2 tendrá una nueva presentación para Nicolás Varrone en la carrera principal el domingo 7:15, hora argentina.

Por su parte, la Fórmula 3 disputará la quinta fecha de la temporada con la carrera principal el domingo 4:25, hora argentina.

Cómo es el Circuito del GP de Silverstone de la F1

El Circuito de Silverstone, construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más veloces e icónicos del calendario de la Máxima. Sus curvas históricas como Maggotts, Becketts y Abbey representan un verdadero desafío para los pilotos. Además, fue la sede del primer Gran Premio de la categoría, celebrado el 13 de mayo de 1950.

  • Longitud: 5.891 km
  • Vueltas: 52 (distancia de carrera: 306,198 km)
  • Curvas: 18
  • Récord de vuelta: 1:27.369 - Lewis Hamilton (2019)
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