Mattia Colnaghi completó este domingo la carrera principal de la Fórmula 3 en Silverstone con un 21° puesto, en un fin de semana que volvió a mostrar la enorme paridad de la categoría y lo difícil que resulta avanzar cuando no se consigue una buena posición de largada.
Colnaghi cerró un difícil fin de semana en Silverstone mientras Gładysz heredó la victoria tras una exclusión
El piloto argentino finalizó 21° en la carrera principal de la Fórmula 3. Matteo De Palo había ganado en pista, pero fue descalificado por una infracción técnica y el triunfo quedó para Maciej Gładysz.
El piloto argentino de MP Motorsport había partido desde la 14ª posición, pero no logró sostenerse en el grupo que peleó por los puntos y terminó cruzando la bandera a cuadros en el 21° lugar, cerrando un fin de semana complicado tras haber sido 15° en la carrera Sprint.
En pista, la victoria había quedado para Matteo De Palo, quien logró imponerse en un intenso duelo entre los pilotos de Trident y celebró lo que parecía ser su primer triunfo en la Fórmula 3. Sin embargo, horas después de la competencia, los comisarios deportivos modificaron el resultado.
Durante la verificación técnica posterior a la carrera, el auto de De Palo no superó los controles reglamentarios. Los inspectores detectaron que el difusor se encontraba por debajo de la altura mínima permitida por el reglamento técnico de la FIA, con una diferencia de 3 milímetros en el lado derecho y 1 milímetro en el izquierdo.
Ante esa infracción, los comisarios decidieron excluir al piloto italiano de la clasificación final, al considerar que el equipo no pudo demostrar la conformidad técnica del monoplaza.
Con esa resolución, el polaco Maciej Gładysz heredó la victoria en Silverstone, mientras que el resto de los pilotos avanzó una posición en el clasificador definitivo.
En el caso de Colnaghi, la descalificación de De Palo le permitió ascender un puesto en el resultado oficial, aunque igualmente quedó fuera de la zona de puntos en otro fin de semana de aprendizaje dentro de la categoría.
La Fórmula 3 volverá a la actividad del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps, donde el argentino buscará dar un paso adelante y aprovechar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario para volver a pelear más cerca de los diez primeros.