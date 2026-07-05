Automovilismo

Colnaghi cerró un difícil fin de semana en Silverstone mientras Gładysz heredó la victoria tras una exclusión

El piloto argentino finalizó 21° en la carrera principal de la Fórmula 3. Matteo De Palo había ganado en pista, pero fue descalificado por una infracción técnica y el triunfo quedó para Maciej Gładysz.