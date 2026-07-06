Fórmula 1

Alpine encendió una alarma: dejó de marcar el ritmo en la zona media y busca una reacción urgente

Hasta hace apenas dos Grandes Premios, el panorama era muy diferente. Las buenas actuaciones de Franco Colapinto en Miami y Canadá, sumadas a la regularidad de Pierre Gasly, habían permitido construir una ventaja importante en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Austria primero y Gran Bretaña después modificaron ese equilibrio y obligaron al equipo a cambiar el foco.