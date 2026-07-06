Austria había dejado las primeras señales. Silverstone terminó por confirmarlas. Racing Bulls dio un paso adelante y otros rivales comenzaron a acercarse, mientras la escudería de Enstone reconoce que necesita reaccionar para no perder terreno en una de las peleas más parejas de la Fórmula 1.
Alpine encendió una alarma: dejó de marcar el ritmo en la zona media y busca una reacción urgente
Hasta hace apenas dos Grandes Premios, el panorama era muy diferente. Las buenas actuaciones de Franco Colapinto en Miami y Canadá, sumadas a la regularidad de Pierre Gasly, habían permitido construir una ventaja importante en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Austria primero y Gran Bretaña después modificaron ese equilibrio y obligaron al equipo a cambiar el foco.
En la Fórmula 1 nadie espera a nadie. Mientras Alpine intentaba consolidarse como el mejor equipo de la zona media, sus rivales siguieron desarrollando sus autos y el escenario cambió en apenas dos carreras.
Lo que hasta Canadá parecía una posición relativamente cómoda se transformó en una lucha mucho más abierta, con Racing Bulls marcando el camino y otros equipos acercándose peligrosamente. Silverstone dejó una certeza que en Enstone ya no pueden ignorar: el Alpine A526 necesita volver a evolucionar para recuperar el terreno perdido.
Hasta hace apenas dos Grandes Premios, el panorama era muy diferente. Las buenas actuaciones de Franco Colapinto en Miami y Canadá, sumadas a la regularidad de Pierre Gasly, habían permitido construir una ventaja importante en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Austria primero y Gran Bretaña después modificaron ese equilibrio y obligaron al equipo a cambiar el foco.
La advertencia, en realidad, había llegado incluso antes de que comenzara la actividad en Silverstone.
El viernes, Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, dejó una frase que con el correr del fin de semana terminó cobrando otro valor. Aunque el equipo todavía conservaba una ventaja de dos dígitos sobre Racing Bulls, descartó cualquier posibilidad de relajación.
"Estamos en una guerra de desarrollo con Racing Bulls", afirmó. Y completó con otra reflexión que terminó siendo premonitoria: "No damos absolutamente nada por sentado".
Dos días más tarde, la pista terminó dándole la razón.
Un domingo que confirmó el cambio de escenario
El noveno puesto de Franco Colapinto y el décimo de Pierre Gasly permitieron rescatar un valioso doble ingreso a los puntos después de un sábado muy complicado. Sin embargo, el resultado también dejó al descubierto una realidad incómoda.
Alpine hizo prácticamente todo lo que estaba a su alcance. La estrategia fue correcta, Colapinto protagonizó una de sus mejores remontadas de la temporada al avanzar diez posiciones y Gasly también recuperó terreno pese a una parada lenta en boxes. Pero ni siquiera una ejecución casi perfecta alcanzó para discutir con los referentes de la zona media.
Mientras Alpine celebraba tres puntos importantes, Racing Bulls volvió a colocar a Liam Lawson y al debutante Arvid Lindblad en el sexto y séptimo puesto, confirmando el salto de rendimiento que ya había mostrado en Austria. Al mismo tiempo, Williams continúa siendo un rival constante y Aston Martin prepara un importante paquete de evoluciones, señales de una categoría donde quedarse quieto significa empezar a retroceder.
La consecuencia fue inmediata. La ventaja de Alpine en el campeonato quedó reducida a apenas un punto y, más allá de la tabla, apareció una preocupación mayor: el equipo dejó de ser la referencia de la mitad del pelotón.
El mismo diagnóstico desde los dos lados del box
Lo más significativo del fin de semana fue que tanto Colapinto como Gasly llegaron exactamente a la misma conclusión.
El francés no buscó rodeos. "Simplemente somos demasiado lentos. Durante todo el primer stint perseguía a Bortoleto y al Racing Bulls sin poder acercarme. Tenemos que mejorar muy rápido."
Del otro lado del box, Colapinto utilizó otras palabras, aunque el mensaje fue idéntico.
"Fue una carrera de limitación de daños después del fin de semana tan fuerte de Racing Bulls. Tenemos que trabajar mucho e intentar mejorar el auto en muchos aspectos para ser más fuertes en Bélgica."
Ambos describieron el mismo problema. En Silverstone, Alpine ya no peleó por ser el mejor del resto. Peleó por sacar el máximo provecho de un auto que hoy corre un paso detrás de sus rivales directos.
Briatore puso el foco donde realmente está el problema
Las declaraciones de Flavio Briatore terminaron de completar el cuadro.
El asesor ejecutivo valoró el esfuerzo del equipo por sumar con los dos autos, pero reconoció que el rendimiento ya no alcanza para sostener el lugar que Alpine había construido durante la primera parte del campeonato.
"Necesitamos seguir mejorando y trabajar duro para incorporar nuevas piezas al auto, especialmente porque tenemos que competir de manera más consistente con Racing Bulls." Y dejó una frase que va mucho más allá del aspecto motivacional.
"Todos tenemos que remar en la misma dirección para volver al nivel que teníamos antes y liderar nuevamente la lucha de la zona media." Más que un mensaje interno, fue el reconocimiento de que la próxima batalla no se definirá únicamente en la pista.
La respuesta tendrá que llegar desde Enstone
Silverstone dejó una conclusión difícil de discutir. Alpine sigue contando con dos pilotos capaces de aprovechar las oportunidades y un equipo que, estratégicamente, suele cometer pocos errores. Pero en la Fórmula 1 actual eso ya no alcanza. Cuando los rivales evolucionan más rápido, maximizar el resultado deja de ser suficiente.
Por eso, la verdadera carrera que empieza ahora no será la de Spa-Francorchamps. Será la que se dispute durante las próximas semanas en la fábrica de Enstone. Allí, donde se diseñan las evoluciones, se prueban las nuevas piezas y se decide buena parte del rendimiento de un auto, Alpine buscará recuperar el terreno perdido.
Porque Silverstone dejó algo más que un campeonato apretado. Dejó la sensación de que la pelea en la zona media cambió de ritmo y que, si quiere volver a ser protagonista, Alpine ya no puede limitarse a administrar los daños. Necesita volver a marcar el camino