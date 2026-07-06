Franco Colapinto cerró de gran manera su paso por Silverstone con el noveno puesto final, consolidando una recuperación de diez posiciones tras arrancar 19° en la novena ronda de la temporada de Fórmula 1.
Fórmula 1: Colapinto reveló el grave fallo en su Alpine que casi le arruina el fin de semana en Silverstone
El piloto argentino logró una notable recuperación en carrera al avanzar diez posiciones y finalizar noveno. Sin embargo, tras bajar del monoplaza, detalló la drástica pérdida de carga aerodinámica que provocó su trompo el sábado y encendió las alarmas en el equipo Alpine.
Este resultado marcó un claro contraste con lo vivido el día anterior por el piloto de 23 años, cuando un veloz trompo al llegar a la curva Becketts del trazado británico lo condenó a quedar eliminado en la Q1 por primera vez en lo que va del año.
En una primera instancia, el argentino no pudo explicar la razón del incidente ante la prensa, manifestando que sinceramente no entendía por qué había perdido el auto si hizo exactamente lo mismo que en las vueltas anteriores.
La parte trasera se fue por completo y muy temprano en la curva, lo que resultó decepcionante ya que el coche se sentía mejor que en las sesiones previas. En ese momento, el piloto se enfocó en trabajar duro junto al equipo para intentar dar un buen paso de cara a la competencia dominical.
La confirmación técnica del equipo y los datos del monoplaza
Más tarde el sábado, el propio piloto reveló un fallo en el piso del A526 como motivo de lo ocurrido, algo que el domingo fue confirmado por Alpine. La escudería de Enstone informó de forma escueta que detectaron un comportamiento inusual en los datos que probablemente provocó el despiste en el monoplaza del argentino.
Al terminar la carrera, Colapinto se mostró feliz por haber revertido su fortuna en Silverstone y por haber llegado a la zona de puntos, pero aprovechó para recordar la magnitud del problema que había sufrido en la clasificación.
El piloto detalló que, con el fallo del piso en esa curva y el difusor entrando en pérdida total, el coche perdió 25 puntos de carga aerodinámica de un segundo al otro, calificando el hecho como una pena pero rescatando el aprendizaje en conjunto con la escudería.
Balance positivo y la necesidad de sostener el ritmo de evolución
La jornada del domingo se transformó en una sólida recuperación para el argentino, quien destacó la buena largada desde el fondo de la parrilla y un primer stint muy fuerte con los neumáticos medios.
A pesar de la satisfacción por haber avanzado hasta la zona de puntos, Colapinto reconoció que Alpine debe seguir trabajando para recuperar el nivel mostrado previamente en la temporada, tras verse claramente superado por Racing Bulls en las últimas citas de Austria y Gran Bretaña.
El balance final se centró en la limitación de daños frente a sus rivales directos, quienes se mostraron más fuertes en los fines de semana recientes. El piloto concluyó manifestando su conformidad con el resultado y la forma de trabajar del equipo, pero remarcó la importancia de seguir empujando y comprender cómo mejorar las prestaciones del monoplaza para las próximas fechas del calendario de la máxima categoría.