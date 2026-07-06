Polémica antes de Estados Unidos-Bélgica

Rudi García ironizó sobre la habilitación de Balogun: "Pensé que era el Día de los Inocentes"

El entrenador de Bélgica manifestó su desacuerdo con la decisión de la FIFA de suspender provisionalmente la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien finalmente podrá disputar el encuentro de octavos de final del Mundial 2026. También habló el arquero Thibaut Courtois, quien aseguró que el plantel está preparado para cualquier escenario.