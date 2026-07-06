La decisión de la FIFA de dejar sin efecto, de manera provisional, la suspensión del delantero Folarin Balogun sigue generando repercusiones en la previa del duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. Esta vez fue el entrenador belga, Rudi García, quien expresó su sorpresa y disconformidad con una frase cargada de ironía.
Rudi García ironizó sobre la habilitación de Balogun: "Pensé que era el Día de los Inocentes"
El entrenador de Bélgica manifestó su desacuerdo con la decisión de la FIFA de suspender provisionalmente la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien finalmente podrá disputar el encuentro de octavos de final del Mundial 2026. También habló el arquero Thibaut Courtois, quien aseguró que el plantel está preparado para cualquier escenario.
Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico reaccionó al conocer que el atacante estadounidense estaría habilitado para jugar pese a haber sido expulsado en el partido anterior.
"No sabía que el partido se estaba jugando en el Día de los Inocentes en lugar del 6 de julio", respondió entre sonrisas, en una clara alusión a lo inesperado de la decisión adoptada por el máximo organismo del fútbol mundial.
Bélgica cuestionó un fallo sin precedentes
Más allá de la ironía inicial, García profundizó su postura y sostuvo que la determinación de la FIFA constituye un hecho inédito en la historia de los Mundiales.
"Es una noticia nueva para mí. Nuestra posición ya quedó reflejada en el comunicado oficial. Estamos defendiendo el fútbol; es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que se toma una decisión de este tipo", afirmó.
El entrenador hizo referencia al comunicado difundido por la Real Asociación Belga de Fútbol, donde la entidad expresó su sorpresa por la suspensión temporal de la sanción y cuestionó la coherencia en la aplicación del reglamento disciplinario.
Pese a ello, García dejó en claro que su prioridad continúa siendo el aspecto deportivo. "Voy a centrarme en mi trabajo como entrenador, juegue quien juegue en Estados Unidos", remarcó.
El foco puesto en el rendimiento del equipo
Más allá de la polémica arbitral, el técnico belga aseguró que su principal preocupación pasa por mejorar el funcionamiento de su seleccionado de cara al exigente compromiso de octavos de final.
"Tenemos que mejorar. Podemos ser más consistentes durante el partido. Debemos alcanzar el nivel que espero de Bélgica desde el primer minuto hasta el último. La regularidad durante los 90 minutos será fundamental", señaló.
Sus declaraciones apuntaron a mantener la concentración del plantel y evitar que la controversia extrafutbolística desvíe la atención de un encuentro decisivo.
Courtois: "No cambia nuestra preparación"
Quien también participó de la conferencia fue el arquero y capitán Thibaut Courtois, que relativizó el impacto de la decisión sobre la planificación del equipo.
"Hablamos del tema apenas unos minutos. Quizá no todos habían visto la noticia, pero no supone una gran diferencia. Todo se decidirá en el campo de juego", aseguró.
El guardameta del Real Madrid explicó que el cuerpo técnico había preparado diferentes escenarios tácticos y que Bélgica trabajó pensando en todas las variantes ofensivas del seleccionado estadounidense.
"Siempre nos preparamos para enfrentar a todos los delanteros. Balogun es muy rápido y tiene características diferentes a las de Ricardo Pepi. Estados Unidos cuenta con atacantes de mucha calidad y generan situaciones de uno contra uno con frecuencia", analizó.
Además, reveló que el cuerpo técnico estudió en detalle las características del delantero.
"Los entrenadores de arqueros analizaron todos los penales ejecutados por Balogun. Estaremos preparados para cualquiera de los futbolistas que juegue desde el inicio", concluyó.
Mientras la polémica continúa alimentando el debate en la antesala del partido, Bélgica y Estados Unidos definirán sobre el césped quién avanza a los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que ya comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial.