Fórmula 1

El futuro de Colapinto empieza a definirse: Alpine prepara una decisión clave para 2027

Las actuaciones del piloto argentino durante la primera mitad de la temporada reforzaron su posición dentro de Alpine. Distintas versiones indican que el anuncio de su continuidad podría producirse entre los Grandes Premios de Bélgica y Hungría. Por ahora, el equipo francés no realizó ninguna confirmación oficial.