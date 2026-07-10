La única incógnita que resta resolver en Alpine tiene nombre y apellido: Franco Colapinto. Con Pierre Gasly ya confirmado dentro del proyecto de la escudería francesa, toda la atención está puesta en la continuidad del piloto argentino, una decisión que, según adelantó Flavio Briatore, llegará antes del receso de verano europeo.
El futuro de Colapinto empieza a definirse: Alpine prepara una decisión clave para 2027
Las actuaciones del piloto argentino durante la primera mitad de la temporada reforzaron su posición dentro de Alpine. Distintas versiones indican que el anuncio de su continuidad podría producirse entre los Grandes Premios de Bélgica y Hungría. Por ahora, el equipo francés no realizó ninguna confirmación oficial.
La primera mitad de la temporada 2026 entra en su tramo decisivo y, con apenas dos competencias por delante antes del parate estival —los Grandes Premios de Bélgica y Hungría—, el mercado de pilotos comienza a acelerarse. En ese contexto, el futuro del piloto de Pilar aparece cada vez más cerca de definirse.
En los últimos días, el medio japonés Shiga Sports aseguró que Alpine tendría previsto anunciar la renovación de Colapinto para la temporada 2027 antes del Gran Premio de Hungría. La información fue rápidamente replicada por distintos medios internacionales, aunque hasta el momento la escudería de Enstone no realizó ninguna comunicación oficial sobre la continuidad del argentino.
Más allá de las versiones, lo concreto es que Briatore ya marcó el plazo para resolver la situación. En una entrevista concedida al podcast Behind the Grid, el asesor ejecutivo de Alpine fue claro al señalar que "tenemos muchas carreras por delante hasta finales de agosto y antes del parón de vacaciones decidiremos", dejando en claro que la resolución llegará antes del receso de verano de la Fórmula 1.
Silverstone marcó un punto de inflexión
El Gran Premio de Gran Bretaña parece haber cambiado el escenario para Colapinto.
En la conferencia de prensa del viernes en Silverstone, el director general de Alpine, Steve Nielsen, dejó en evidencia cuál era la postura del equipo. "Pierre tiene el puesto asegurado para la próxima temporada. Franco, no. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1", afirmó el dirigente, dejando claro que el argentino todavía debía ganarse su continuidad.
La respuesta llegó apenas 48 horas después.
Después de una clasificación complicada que lo obligó a largar desde la 19ª posición, Colapinto protagonizó una de las remontadas más destacadas del fin de semana. Ganó diez posiciones para terminar noveno y aportar dos puntos importantes para Alpine, en una actuación que volvió a demostrar su capacidad para gestionar las carreras, cuidar los neumáticos y aprovechar cada oportunidad.
Ese resultado no fue un hecho aislado. A lo largo de la temporada también dejó actuaciones destacadas en Miami y Canadá, donde sumó puntos y mostró un ritmo competitivo frente a un compañero con la experiencia de Gasly. Esa evolución sostenida terminó fortaleciendo su posición dentro del equipo en el momento más importante del año.
Un proyecto que busca estabilidad
La posible continuidad de Colapinto también encaja con el proceso que atraviesa Alpine.
La escudería francesa inició este año una profunda transformación con la incorporación de los motores Mercedes y la reorganización deportiva impulsada por Briatore. Al mismo tiempo, trabaja en la planificación de las próximas temporadas y en la consolidación de un proyecto que buscará recuperar protagonismo en la Fórmula 1.
En ese contexto, asegurar la continuidad de uno de sus pilotos permitiría avanzar con mayor previsibilidad en el desarrollo del monoplaza y en la planificación técnica para 2027.
Mucho más que los resultados
El crecimiento de Colapinto también se refleja fuera de la pista.
A sus 23 años, el argentino se convirtió en uno de los pilotos jóvenes con mayor proyección de la categoría. Su impacto comercial, el respaldo de importantes patrocinadores y la repercusión que genera en Latinoamérica representan un activo valioso para cualquier estructura de la Fórmula 1.
Sin embargo, dentro de Alpine siempre dejaron claro que el principal criterio para definir la alineación sigue siendo el rendimiento deportivo. Y es precisamente allí donde Colapinto fortaleció su candidatura durante la primera mitad del campeonato.
Se acerca el momento de la verdad
Con Gasly ya confirmado y el mercado de pilotos comenzando a moverse de cara a 2027, Alpine entra en semanas decisivas. Las próximas carreras en Spa-Francorchamps y Hungaroring no solo marcarán el cierre de la primera parte de la temporada, sino que también podrían definir el futuro inmediato del piloto argentino.
Por ahora no existen anuncios oficiales. Pero las declaraciones de Briatore, la exigencia pública planteada por Nielsen, el crecimiento que mostró Colapinto en pista y las versiones surgidas desde distintos medios internacionales permiten pensar que la continuidad del piloto de Pilar está más cerca que nunca de convertirse en una realidad.